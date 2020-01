Vyskúšali sme čínsky supersmartfón Realme X2 Pro. Nabijete ho za pol hodinu

Realme X2 Pro Páči sa nám: pekný dizajn, špičkový výkon, fotoaparát, 90 Hz OLED displej Nepáči sa nám: softvérové aktualizácie, nemá bezdrôtové nabíjanie Hodnotenie: 9,0 Cena: 499 eur

Produkt na test poskytla spoločnosť Realme.

Koľko času treba na vybudovanie úspešnej a zároveň úplne novej značky smartfónov? Číňanom stačí pár mesiacov, ukázali to už pri značke Honor a podobne sa darí aj novinke Realme.

Najskôr bola cenovo dostupnou alternatívou pre známeho výrobcu Oppo a od polovice roku 2018 je už samostatnou značkou.

Na rozdiel od konkurencie nespustila premiéru na Čínskom alebo Európskom trhu, ale v Indii, kde má aktuálne stabilné miesto na špičke predávaných smartfónov.

V Európe je Realme oficiálne od polovice minulého roka, pričom už teraz má veľmi slušný trhový podiel so skoro piatimi miliónmi predaných kusov počas posledného leta.

My sme vyskúšali ich aktuálne najlepší model Realme X2 Pro, ktorý je zdatnou konkurenciou aj pre najlepší iPhone, navyše len pri tretinovej cene.

Dokonalý a lacný

Prvé minúty s týmto smartfónom sú rovnako zaujímavé, ako jeho papierové parametre. Klišé, ktoré poznáme z väčšiny lepších čínskych smartfónov, je v prípade Realme skutočnou výstrahou veľkým značkám.

Cena Realme X2 Pro je necelých 500 eur. Za tuto sumu si domov donesiete perfektný smartfón, ktorý vyzerá pekne, je extrémne výkonný a robí vynikajúce fotografie. Samozrejme má niekoľko nedostatkov, no sú to len menšie drobnosti, ktoré vám život znepríjemňovať nebudú.

Ešte pred pár rokmi by firmy ako Samsung a Sony mohli byť pokojné, žiadnu hrozbu by od podobnej konkurencie nečakali. No trh sa mení rýchlo a vďaka dostupným technológiám dnes dokáže dobrý smartfón vyrobiť aj nováčik.