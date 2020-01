Posteľ pre ochrnutého i bojový plyn. Ľudia, ktorých zabili ich vlastné vynálezy

Lietajúci krajčír chcel vyvinúť padák.

17. jan 2020 o 17:55 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Thomas Midgley je jeden z najhorších vynálezcov v histórii ľudstva. Dva z jeho známych výtvorov viedli najväčším environmentálnym problémom minulého storočia. Dnes sú vo väčšine krajín zakázané.

Americký inžinier stál pri zrode olovnatého benzínu, pričom už stáročia ľudia vedeli, že olovo je jedovaté až smrtiace. Neskôr vytvoril jednu z prvých chemikálií, ktorej vinou začala v dvadsiatom storočí rednúť ozónová vrstva Zeme.

"Midgley bol vyštudovaný inžinier a svet by bol nepochybne bezpečnejším miestom, keby ním aj zostal. Namiesto toho sa začal zaujímať o priemyselne aplikovanú chémiu," píše v knihe A Short History of Nearly Everything americko-britský autor Bill Bryson.

O tom, že olovo je toxické, Midgley pri výrobe novej zmesi pre benzínové motory dobre vedel. No zistenia, že jeho druhý vynález je nebezpečný pre atmosféru, sa už nedožil.

Usmrtil ho jeden z jeho posledných vynálezov.

Zabil ho vlastný vynález. Nebol sám

Midgley vo svojich 51 rokoch dostal poliomyelitídu, zvanú aj detská obrna.

Thomas Midgley. (zdroj: WIKIMEDIA/CC)

Toto infekčné ochorenie zvyčajne postihuje malé deti, no zriedkavo aj starších ľudí. Midgley sa nakazil aj preto, že nebol očkovaný. Prvú vakcínu totiž vedci stvorili až šesť rokov po jeho smrti.

V dôsledku obrny Midgley ochrnul od pása nadol. Prekážalo mu, že je odkázaný na pomoc iných a preto využil svojho vynaliezavého ducha.

Navrhol premyslený systém s motorizovanými kladkami, ktorý ochrnutého inžiniera dvíhal z postele a v prípade potreby ho aj obracal.

V jeden novembrový deň roku 1944 sa však Midgley zamotal do káblov zariadenia, stroj sa spustil a 55-ročného vynálezcu udusil.

Tvorca environmentálnych katastrof však zďaleka nebol jediným vynálezcom, ktorého zabil jeho vlastný výtvor.

Dostalo ma to, povedal

Nervovú paralytickú látku novičok vyvinuli v bývalom Sovietskom zväze ako možný bojový plyn. Jej najznámejšou obeťou súčasnosti je bývalý ruský agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija. Otrávili ich v roku 2018.