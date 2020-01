Najstarší materiál na Zemi vznikol skôr ako Slnečná sústava

Slnko má 4,6 miliardy rokov.

14. jan 2020 o 18:04 Matúš Beňo

Ilustračná fotografia. Keď hviezdy zomrú, uvoľnia do okolia množstvo materiálu. Prach z nich umožní vznik nových telies, ktoré v podobe meteoritov dopadnú na Zem.(Zdroj: NASA/Hubble Heritage Team )

BRATISLAVA. Hviezdy vznikajú z prachu a plynu, ktorý sa zhlukne dohromady. Horia milióny až miliardy rokov. Na konci svojo životného cyklu uvoľňujú do priestoru materiál, z ktorého môžu vzniknúť iné hviezdy, planéty či meteority.

Takýto hviezdny prach sa pred päťdesiatimi rokmi dostal na Zem, keď na juhovýchod Austrálie dopadol veľký, stokilogramový Murschisonský meteorit.

Až teraz sa s pomocou moderných techník podarilo určiť jeho vek.

Niektoré zrnká hviezdneho prachu sú zhruba o tri miliardy rokov staršie ako Slnečná sústava, ktorá má 4,6 miliardy rokov.

Štúdiu zverejnili v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

Skutočný hviezdny prach

Zrnká prachu z čias pred vznikom Slnečnej sústavy sú veľmi vzácne. Nachádzajú sa v približne piatich percentách všetkých meteoritov, ktoré dopadnú na našu planétu.

Navyše, sú extrémne drobné. Vedci preto musia použiť pomerne priamočiaru metódu, aby ich v meteorite našli.

"Je to, ako keď spálite kopu sena, aby ste našli ihlu," ozrejmuje v tlačovej správe Fieldovho múzea hlavný autor výskumu Philipp Heck.

Najprv rozdrvia vzorky meteoritu na celkom jemný prášok, ktorý podľa vedcov páchne ako pokazené arašidové maslo. Materiál potom rozpustia v kyseline, až kým neostanú iba hľadané zrnká hviezdneho prachu.