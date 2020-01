Pred 800-tisíc rokmi do Zeme vrazil meteorit. Jeho kráter zrejme pochovala láva

Prvým dôkazom boli sklené horniny.

10. jan 2020 o 17:03 Renáta Zelná

Nákres Australázijského tektitového poľa hore a oblasť v Laose, kde sa môže ukrývať kráter po doapde meteoritu.(Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences)

BRATISLAVA. Pred osemstotisíc rokmi dopadol na Zem takmer dva kilometre široký meteorit. Náraz bol taký silný, že okamžite roztavil skaly a trosky odmrštil cez celú Áziu a Austráliu.

O páde vesmírneho telesa na Zem mali vedci iba nepriame dôkazy. Doteraz nikto netušil, kde sa nachádza jeho kráter.

Podľa najnovších zistení, sa zrejme celý čas ukrýval pod vrstvou lávy. Naznačuje to výskum vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Záhadné pole

Súvisiaci článok Pod ľadom objavili obrovský kráter po asteroide Čítajte

Prvou nápovedou o dávnom dopade vesmírneho telesa boli drobné sklené objekty pripomínajúce okrúhliaky, zvané tektity.

Väčšina odborníkov sa dnes zhoduje, že vznikajú pri náraze meteoritov do Zeme.

Tektity sa po náraze roztrúsia po povrchu Zeme a vytvoria akési polia. Väčšinu polí vedia vedci priradiť ku konkrétnej zrážke v minulosti našej planéty.

Australázijské pole, najmladšie a najväčšie tektitové pole na svete, je výnimkou.