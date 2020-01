Dej uvidíte očami postavy. Spustia novú streamovaciu službu

Obsah bude v krátkych epizódach.

9. jan 2020 o 16:12 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Keď držíte smartfón vodorovne, vo videu uvidíte ženu pozerajúcu sa na obrazovku mobilu. Kedykoľvek svoj telefón otočíte zvisle, zrazu sa perspektíva zmení a uvidíte, na čo sa pozerá žena.

Taký je koncept novej streamovacej služby Quibi, ktorú oficiálne predstavili na tohtoročnej výstave Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas.

Quibi chce podľa zakladateľov zmeniť spôsob, akým na smartfónoch ľudia sledujú videá.

Prinesie krátke, šesť až desať minútové epizódy, ktoré majú "priniesť veľké príbehy, ktoré sme si tak zamilovali v dvojhodinových filmoch," napísal na Twitteri Jeffrey Katzenberg, filmový producent a jeden zo zakladateľov služby.

Pritiahli veľké mená Hollywoodu

Názov Quibi vychádza zo slovného spojenia "quick bites", ktoré sa dá voľne preložiť ako rýchle sústa.

Služba bude dostupná od 6. apríla tohto roku za mesačný poplatok. V ponuke budú dve verzie predplatného, päť dolárov (približne 4,5 eura) s reklamami a osem dolárov bez reklám. Reklama by mala prerušiť epizódu raz až dvakrát, pričom z hodiny vysielania by reklamy mali zabrať celkovo do 2,5 minúty.

Detailnejšie informácie o tom, či bude spustenie celosvetové alebo nie, na výstave neposkytli.

Každý jeden deň pribudnú do služby tri hodiny nového obsahu. Služba plánuje počas prvého roku celkovo vydať 175 nových programov a seriálov špeciálne navrhnutých pre sledovanie na smartfónoch.

Zakladatelia si zaistili aj podporu veľkých hollywoodskych mien, vrátane režisérov Stevena Spielberga a Guillerma del Tora, hercov Dwayna Johnsona alebo Jennifer Lopezovej, či modelky Chrissy Teigenovej.

Spielberg už napríklad ohlásil nakrúcanie hororových príbehov pod názvom After Dark, ktorý budete môcť sledovať len keď je vonku tma.

Všetok obsah si pritom používatelia môžu stiahnuť.

Špeciálna technológia

Quibi chce vyniknúť práve technológiou zvanou Turnstyle, ktorá obyčajným otočením telefónu umožňuje kedykoľvek zmeniť perspektívu vo videu. Telefón otočený horizontálne poskytne bežný filmový zážitok, kým vertikálny režim prinesie pohľad z očí postavy alebo inak priblíži dianie.

3 hodiny Množstvo nového obsahu, ktorý každý deň pribudne do ponuky služby Quibi.

Tvorcovia natáčajú každý program pre oba typy zobrazenia a zvlášť zvuk. Audio aj video sa následne zosynchronizujú a vysielajú do zariadenia.

Špeciálna technológia kompresie umožňuje, aby sa perspektíva, ktorú nesledujete, nahrávala v pozadí v slabšej kvalite. Keď telefón otočíte, kvalita sa okamžite zmení.

Podľa webu The Verge by služba mala spotrebovať zhruba o pätinu viac dát než bežné video.

Quibi nechce súperiť s veľkými streamovacími službami ako Netflix, HBO Go či Disney Plus. Tie ponúkajú celkom iný typ obsahu, než o aký sa snaží služba cielená pre smartfóny.