Kus mozgu v lebke sa zachoval 2600 rokov. Zistili, ako je to možné

Okrem mozgu iné mäkké tkanivo neostalo.

8. jan 2020 o 16:04 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Pred približne 2600 rokmi na severe dnešného Anglicka obesili neznámeho muža. Potom mu zoťali hlavu a jeho ostatky veľmi rýchlo pochovali do jamy.

Keď jeho lebku v roku 2008 našli vedci, ostali zaskočení. Aj po viac ako dvoch tisíckach rokov sa v nej ukrývala časť mozgového tkaniva, ktoré si dokonca zachovalo typické záhyby.

V novej štúdii zverejnenej v časopise Journal of the Royal Society Interface vedci opisujú, ako mohlo tkanivo zostať takmer nedotknuté.

Výskum na úrovni molekúl

Mozgová hmota sa zvyčajne začne rozkladať takmer okamžite po smrti. V porovnaní s ostatnými časťami tela je rýchlosť jej rozkladu obzvlášť vysoká. K procesu prispieva aj autolýza - ničenie buniek ich vlastnými enzýmami.

Z analýzy nájdenej lebky vyplynulo, že patrila mužovi, ktorý žil medzi rokmi 673 až 482 pred našim letopočtom. Okrem kostí a mozgu sa z neho nezachovalo žiadne iné tkanivo či vlasy.

Lebka očividne nebola zabalzamovaná. Nájdené mozgové tkanivo preto už dávno nemalo existovať.

Britskí výskumníci si vyše roka lámali hlavu nad tým, ako mohlo tkanivo ostať natoľko zachované.

Mozog preto preskúmali na úrovni molekúl. K jeho zachovaniu zrejme prispeli dva typy bielkovín, ktoré zvyčajne pomáhajú udržať orgán pohromade.

Nájdené bielkoviny boli v tkanive oveľa tesnejšie zoskupené a stabilnejšie ako v mozgoch dnešných ľudí.

Fotografie z nálezu Heslingtonského mozgu. A) Lebka, ako ju našli pri vykopávkach. B) Spodná časť lebky. C) Lebka po otvorení. D) Útvar pripominajúci zmenšený ľudský mozog pokrytý usadeninami. E) Časť mozgu po očistení. (zdroj: DOI: 10.1098/rsif.2019.0775)

Prispeli zrejme aj podmienky

Za tesnejšie zoskupenie bielkovín zrejme mohlo čosi, čo zastavilo rozklad mozgových buniek. Mohla to byť napríklad akási kyslá tekutina, ktorá sa dostala do tkaniva.

2600 rokov Približne tak dlho sa zachovalo v lebke mozgové tkanivo.

Podľa analýzy však nebolo v mozgu muža nič výnimočné, čo by samo o sebe zabránilo rozkladu.

K zachovaniu časti mozgu zrejme prispel aj spôsob úmrtia a podmienky, za akých muža v dávnej minulosti pochovali.

Telo dali do jamy hneď po smrti. Pôda, chlad aj malý prísun kyslíka by mohli tiež zabrániť, aby sa baktérie pustili do pozostatkov.

DOI: 10.1098/rsif.2019.0775