Ako preniesť dáta do nového smartfónu

Návod, ako na to.

7. jan 2020 o 15:40 Matúš Paculík

Radosť z nového smartfónu môže veľmi rýchlo vystriedať nuda pri prenášaní obsahu.

Kým pred rokmi ste potrebovali preniesť maximálne kontakty, teraz by ste v novom telefóne chceli mať aj desiatky aplikácií, tisíce fotiek, videí a množstvo dokumentov zo starého telefónu.

Opätovné zadávanie hesiel pre každú jednu službu a aplikáciu otravuje, rovnako aj prenášanie kontaktov na SIM karte. Riešenie pritom nie je zložité, navyše je dostupné aj úplne zadarmo.

Najskôr aktualizujte

Ešte skôr, než začnete naplno využívať nový smartfón, venujte pár minút tomu súčasnému. Ako prvé skontrolujte aktualizácie systému. Staré verzie operačného systému totiž nemusia podporovať všetky funkcie pre jednoduchý prenos dát. Prípadne môžu byť niektoré nastavenia nekompatibilné s vašim novým smartfónom.

Prečítajte si: Čo robiť, aby bol váš smartfón stále v dobrej forme Čítajte

Veľmi záleží od konkrétneho výrobcu, ako pristupuje k podpore svojich produktov. Najväčšiu istotu máte pri iPhonoch, ktoré dostávajú pravidelné aktualizácie aj pre skutočne staré modely.

V prípade smartfónov s Androidom sa situácia líši nielen od výrobcu k výrobcovi, ale závisí aj od konkrétneho modelu. Pri najlacnejších smartfónoch a pri neznámych čínskych značkách nemajte veľké očakávania.

Svoju úlohu zohráva dokonca aj krajina, v ktorej sa nachádzate. Aktualizácia systému pre váš smartfón môže na Slovensku meškať pokojne aj niekoľko mesiacov.

Aktualizujte aj aplikácie a hry, ich staré verzie nemusia podporovať všetky funkcie a pri prechode na nový smartfón tak môžete stratiť všetky nastavenia. Majitelia iPhonov nájdu aktualizácie v aplikácii App Store, kde im stačí ťuknúť na ikonku svojho profilu.

Pri smartfóne so systémom Android spustite aplikáciu Obchod Play. V ľavom hornom rohu ťuknite na hamburgerové menu a vyberte možnosť Moje aplikácie a hry. Následne sa vám zobrazí zoznam aplikácií, ktoré je potrebné aktualizovať.

Ako aktualizovať systém pre iPhone Spustite aplikáciu Nastavenia

Ťuknite na položku Všeobecné

Ťuknite na položku Aktualizácia softvéru

Zapnite Automatické aktualizácie a prípadne spustite dostupnú aktualizáciu systému

Ako preniesť dáta - iPhone

Vernosť jednej značke sa občas vypláca, to platí aj pri prenose dát zo starého smartfónu na nový. Väčšina výrobcov totiž ponúka svoje vlastné riešenia.

Vašou jedinou úlohou je skontrolovať aktiváciu tejto funkcie. Výrobcovia vás zvyčajne vyzývajú na jej zapnutie hneď pri prvom spustení smartfónu.

Majitelia iPhonov funkciu inak nájdu v Nastaveniach, kde ťuknú na prvú položku s názvom svojho Apple ID. Následne si môžu zvoliť, čo všetko sa má zálohovať, od fotografií cez kontakty, poznámky, udalosti v kalendári, SMS správy až po heslá.

Zálohovanie dát podporuje aj množstvo aplikácií, takže na novom smartfóne v nich nebudete musieť nič nastavovať, prípadne budete v hre pokračovať tam kde ste na starom smartfóne skončili.

iCloud záloha uchová napríklad aj nastavenia pre prihlásenie sa do známych Wi-Fi sietí, či rôzne iné nastavenia, zoznam nainštalovaných aplikácií a ich umiestnenie na obrazovke. Vďaka nej sa maximálne zjednoduší prechod na nový iPhone, čo vás odbremení od nudných a zdĺhavých úprav.

Váš starý iPhone prechod na nový model výrazne uľahčí, stačí, aby ste ich oba mali pri sebe. Počas prvého spustenia nového smartfónu vám systém ponúkne prenos dát a nastavení, určite túto možnosť využite.

Pridajte si Google kontakty do iPhonu Spustite aplikáciu Nastavenia

Ťuknite na položku Heslá a účty

Ťuknite na pridať účet a vyberte možnosť Google

Prihláste sa do svojho Google účtu

Vyberte, čo sa má zálohovať (email, kontakty, kalendáre a poznámky)

Prenos dát medzi telefónmi - Android

Najväčší výrobcovia smartfónov so systémom Androi, ako je napríklad Huawei alebo Samsung, majú vlastné riešenia určené pre zálohovanie a obnovu smartfónu. Bohužiaľ, fungujú len medzi modelmi tej istej značky - záloha vášho Galaxy smartfónu na serveroch Samsungu je pri Huawei nepoužiteľná.

Presné fungovanie zálohovania a obnovy sa líši od výrobcu, no zhodne vám pomocnú ruku ponúkajú priamo pri prvom zapnutí smartfónu. Majte na pamäti, že všetky svoje dáta zverujete serverom konkrétnej firmy, nezriedka umiestneným mimo Európskej únie.

Samsung k svojim prémiovým smartfónom dodáva špeciálnu redukciu, s ktorej pomocou prepojíte starý a nový smartfón USB káblom.

Väčšiu šancu na úspešné obnovenie máte pri využití natívnej funkcie zálohovania od Google.

Jej presné umiestnenie v nastaveniach sa líši v závislosti od výrobcu, skúste preto v nastaveniach vyhľadať položku Zálohovanie .

. Google ukladá všetky informácie na svoju službu Disk Google a teda tu musíte mať dostatok voľného miesta. Možnosti sú dosť široké, od uloženia dát aplikácií cez históriu hovorov, kontakty, SMS správy, fotografie až po samotné nastavenia.

No ak aj túto funkciu vo svojom smartfóne nájdete, tak to ešte neznamená, že musí fungovať. Napríklad na čínskom Realme sa pokus o zálohovanie vždy skončil chybou, pri Sony naopak všetko fungovalo bezchybne.

Pri pokuse o prenos dát a nastavení zo Sony Xperia 1 na lacný Realme 5 sme však uspeli. Prenieslo sa viacero nastavení, zoznam hovorov, účty, pozadie a dokonca sme si mohli aj vybrať, ktoré aplikácie sa nemajú nainštalovať.

Ako preniesť dáta medzi Android zariadeniami Pri prvom spustení smartfónu si vyberte možnosť kopírovania aplikácií a dát

Pri výbere spôsobu obnovy zvoľte zálohu z iného Android zariadenia (k dispozícii je aj Google cloud alebo iPhone)

Na svojom starom smartfóne spustite Google asistenta a zadajte príkaz „set up my new device“

Ďalej postupujte podľa informácií na obrazovkách obidvoch zariadení, až kým sa nedostanete k výberu dát, ktoré chcete preniesť

Zvoľte si aplikácie, históriu hovorov, nastavenia a SMS správy

Google účty a služby budú nastavené automaticky

Ako preniesť fotky medzi telefónmi

Cloudové služby výrobcov vám dokážu zálohovať aj fotografie. No ak neplánujete byť verní jednej značke celý život a hlavne radi svoje fotky a videá zdieľate medzi rodinou a priateľmi, mali by ste sa poobzerať po univerzálnom riešení.

Prečítajte si: Ako vyťažiť čo najviac z aplikácie Google Fotky Čítajte

Pre univerzálnosť a funkčnosť odporúčame siahnuť po riešení od Google. Služba Fotky Google je dostupná zadarmo, teda pokiaľ si vystačíte so základnou kapacitou 15 gigabajtov, prípadne využijete kompresiu (vtedy si môžete uložiť neobmedzené množstvo fotografií).

Manuálne prenášať fotografie do nového smartfónu teda vôbec nemusíte, len si stiahnite z obchodu aplikáciu Fotky Google. Po prvom spustení a prihlásení sa do vášho Google účtu získate prístup k celej vašej knižnici.

Fotografie sú nahrávané do cloudu automaticky presne podľa vašich nastavení. Môžete napríklad úplne zamedziť využívanie mobilných dát, alebo len pre videá.

Fotky Google nie sú samozrejme jedinou službou na správu fotografií. Pri výbere tej správnej ale vyžadujte jednoduchý prístup z akéhokoľvek zariadenia, jednoduché zdieľanie a hlavne bezproblémové a rýchle zálohovanie do cloudu.

Ako preniesť kontakty, heslá a záložky

Desiatky záložiek s obľúbenými webovými stránkami a heslá do množstva služieb, či aplikácií. Možno máte skutočne dobrú pamäť a na všetko si spomeniete aj o polnoci, zvyšok používateľov si pomôže cloudovou synchronizáciou.

V prípade internetových prehliadačov funguje synchronizácia úspešne už niekoľko rokov, podmienkou je vytvorenie účtu, s ktorým sa budú tieto údaje synchronizovať. Pri iPhonoch funguje všetko automaticky, pri Chrome sa musíte do účtu prihlásiť manuálne.

Získate tak oveľa viac, ako len prístup k svojim heslám a uloženým záložkám. Moderné prehliadače vám totiž zobrazia aj záložky práve otvorené na iných zariadeniach a ukážu kompletnú históriu prezerania stránok.

Nastavenie pre prehliadač Chrome nájdete v nastaveniach prehliadača v časti Synchronizácia a služby Googlu, okrem hesiel a záložiek môžete spravovať synchronizáciu histórie, nastavení, otvorených záložiek, či použitých adries a telefónnych čísiel.

Správu hesiel pokojne nechajte aj na overené aplikácie tretích strán, ako je napríklad 1Password, alebo LastPass. Vlastné zabezpečené riešenie má napríklad aj Samsung, integrované je vo väčšine najnovších smartfónov. Bezpečne uchová heslá nielen pre webové stránky, ale aj pre aplikácie.

Pri kontaktoch sa vyvarujte ukladaniu výhradne do pamäte zariadenia, pri jeho poškodení alebo strate totiž všetky stratíte. V prípade moderných smartfónov je situácia jednoduchá, tam sa všetky údaje automaticky ukladajú do vášho Google účtu (Android), alebo do iCloud (pre iPhony). Tieto nastavenia si môžete kedykoľvek zmeniť.