Čína úspešne vypustila svoju najvýkonnejšiu raketu

Raketa mala pôvodne letieť pred rokom.

27. dec 2019 o 16:14 ČTK, TASR

PEKING.Čína dnes úspešne vypustila kozmickú raketu Dlhý pochod 5 (Čchang-Čeng-5, CK-5), ktorú odborníci pre jej nosnosť nákladu prirovnávajú k americkým raketám Delta IV Heavy a Falcon 9 či k ruským raketám Proton-M.

Agentúra DPA poznamenala, že udalosť bola očakávaná s napätím, pretože najvýkonnejšia čínska raketa otvára cestu k budúcim čínskym misiám k Mesiacu a Marsu či k stavbe kozmickej stanice.

Podľa čínskych štátnych médií sa pri piatkovom štarte testovali "kľúčové technológie", ktoré sa budú využívať pri ďalších vesmírnych misiách.

Výkonná nosná raketa Čchang-čeng 5 by Číne mohla pomôcť naplniť cieľ vybudovať do roku 2020 vlastnú vesmírnu stanicu na obežnej dráhe Zeme. Peking by ju tiež mohol využiť pri testovacích kozmických letoch s ľudskou posádkou či pri plánovaných misiách zameraných na prieskum Mesiaca a Marsu.

Na palube CK-5 dnes bola telekomunikačná družica Š'-ťien 20, ktorá je určená pre geostacionárnu obežnú dráhu - orbitu, na ktorej sa družica javí pozorovateľom zo Zeme ako nehybná.

Dnešný štart Dlhého pochodu 5 bol v poradí tretí a uskutočnil sa z čínskeho kozmického strediska Wen-čchang v južnej ostrovnej provincii Chaj-nan. Let bol niekoľkokrát odkladaný pre technické úpravy, pôvodne mala raketa štartovať v januári 2019.

Prvý let raketa absolvovala v novembri 2016 a vtedajšiemu štartu predchádzal niekoľkohodinový odklad pre technické ťažkosti. Problémy sa v novembri 2016 nevyhli ani samotnému letu, pretože nosič so satelitom sa dostal na inú obežnú dráhu, než bolo zamýšľané. Dráha však bola dodatočne upravená a satelit vstúpil na požadovanú orbitu, takže misia bola vyhodnotená ako úspešná. Druhý let v júli 2017 pre poruchu na motore skončil neúspechom.

Na nízku obežnú dráhu dokáže CZ-5 vyniesť 25 ton nákladu. Delta IV Heavy zvládne dopraviť na túto orbitu bezmála 29 ton a Proton-M 23 ton, podobne ako Falcon 9.