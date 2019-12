Odrazivosť satelitov Starlink je problém. SpaceX vyskúša špeciálny náter

SpaceX zatiaľ vypustil 122 družíc.

27. dec 2019 o 15:52 ČTK

Záber z vysielania štartu misie Starlink. Vľavo vidno "zásobník" so 60 satelitmi Starlink.(Zdroj: SpaceX)

MYS CANAVERAL. Súkromná vesmírna spoločnosť SpaceX sa na začiatku januára chystá do kozmu vyniesť ďalšiu sériu šesťdesiatich komunikačných družíc Starlink, cez ktoré chce poskytovať rýchle pripojenie k internetu. Jeden z pripravovaných satelitov bude mať experimentálny náter, ktorý má tlmiť odrazivosť svetla.

Americká firma tak hľadá riešenie výhrad astronómov, ktorí projekt Starlink kritizujú pre zvyšovanie svetelného smogu.

Problémom družíc Starlink je nielen to, že dobre odrážajú svetlo, ale predovšetkým to, že ich SpaceX plánuje na obežnej dráhe rozmiestniť približne dvanásťtisíc. Takéto množstvo podľa odborníkov svetelným znečistením výrazne skomplikuje pozemské pozorovania hviezd. Astronómovia dokonca spísali petíciu, v ktorej americkú Federálnu komisiu pre komunikáciu (FCC) žiadajú, aby zrušila povolenie pre sieť tisícov družíc Starlink. Kritici tiež upozorňujú, že pohyb takého množstva Starlinkov po orbite kvôli hrozbe kolízie sťaží kozmické lety aj pohyb súčasných družíc.

Súvisiaci článok Videli ste na oblohe svetlú retiazku? Astronómov Muskove satelity nenadchli Čítajte

SpaceX výhrady voči možným zrážkam odmieta a tvrdí, že satelity Starlink budú okrem poskytovania internetu aj monitorovať pohyb kozmického odpadu, ktorý už je na obežnej dráhe. K výhradám astronómov však firma uviedla, že im rozumie. Prevádzková šéfka vesmírnej spoločnosti, Gwynne Shotwellová, podľa portálu Space News povedala, že jeden zo šesťdesiatich satelitov pripravovanej série bude v spodnej časti vybavený skúšobným náterom proti odrazivosti svetla. Či to bude fungovať dostatočne, Shotwellová nevie.

"Skúšame to a robíme chyby, aby sme zistili, ako to najlepšie vyriešiť," uviedla a dodala, že SpaceX tento problém vníma veľmi vážne. Experimentálny náter je podľa nej prvým z niekoľkých krokov k náprave situácie. "Chceme sa uistiť, že robíme správnu vec, aby sa malé deti mohli ďalej pozerať do svojich teleskopov," poznamenala. Astronómia je podľa nej jedným z dôvodov, ktorý v deťoch podporuje záujem o vesmír.

Shotwellová k problému uviedla, že s ním nikto pri návrhu satelitnej siete nepočítal. "Nikto na to nepomyslel," povedala. "Nemysleli sme na to my a ani astronomická komunita," vyhlásila.

Spoločnosť SpaceX zatiaľ do kozmu vyniesla dokopy 122 družíc Starlink. Ich počet sa podľa plánov SpaceX rýchlo zvýši, spoločnosť chce v roku 2020 s družicami štartovať každé dva až tri týždne.

V polovici nadchádzajúceho roka by tak poskytovanie internetu mohlo dosiahnuť operačnú prevádzku. Zakladateľ SpaceX Elon Musk zatiaľ riedku sieť družíc využil k prístupu na internet ako jediný, v októbri cez satelity tweetoval.