Testovací modul Boingu pristál po neúspešnej misii v Novom Mexiku

22. dec 2019 o 17:41 TASR

NEW YORK. Americká kozmická loď Boeing CST-100 Starliner pristála v nedeľu v štáte Nové Mexiko po tom, ako sa pre automatizačné problémy rozhodol Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) upustiť od plánov na ukotvenie tohto vesmírneho zariadenia k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

Bezposádková sonda bezpečne pristála na vojenskej základni White Sands Missile Range.

"Ide o prvý prípad, keď Američanmi zostrojený vesmírny návratový modul, uspôsobený pre ľudskú posádku, pristál na pevnine," uvádza NASA na svojom twitterovom účte.

Starliner bol vyvinutý pre komerčné účely a môže poňať sedem astronautov. Misia bola prvým pokusom o ukotvenie Starlineru k ISS. Kozmická loď vyštartovala podľa plánu z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, pričom do vesmíru ju vyniesla nosná raketa Atlas V.

Na palube boli ľudské figuríny, informuje tlačová agentúra DPA.

Príchod Starlineru k ISS sa pôvodne očakával v sobotu a návrat na Zem 28. decembra, avšak jeho problémy s automatizáciou po piatkovom štarte prinútili zariadenie uskutočniť "orbitálny manéver" v nevhodnom čase, čo prinútilo NASA k odvolaniu plánovaného spojenia s ISS.

Misia, ktorá trvala 48 hodín, mala za cieľ opätovne umožniť Spojeným štátom dopravovať ľudí do vesmíru.

Všetky tri padáky Starlineru sa roztvorili vo výške 1600 metrov nad povrchom zeme. Návratový modul kozmickej lode bol predtým počas vstupu do atmosféry vystavený intenzívnej teplote a letel 25-krát rýchlejšie ako zvuk.

NASA sa teraz musí rozhodnúť, či uskutoční ďalší testovací let, alebo bude zariadeniu dôverovať, že je pre astronautov bezpečné. Prvý let Starlineru s ľudskou posádkou je naplánovaný na začiatok budúceho roka, dopĺňa tlačová agentúra AFP.

Ďalšiu kozmickú loď - Crew Dragon - vyvíja pre NASA spoločnosť SpaceX, pričom sa očakáva, že bude pripravená na štart taktiež v roku 2020.

NASA má so spoločnosťami Boeing a SpaceX uzatvorený kontrakt v hodnote ôsmich miliárd dolárov. Obe sprostredkujú pre NASA do roku 2024 šesť letov s ľudskou posádkou - každý so štyrmi astronautmi.