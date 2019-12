Nové marťanské misie a klimatická dohoda. Čo čaká vedu v roku 2020?

Ľudia sa posadia do komerčnej vesmírnej lode.

29. dec 2019 o 23:59 Renáta Zelná, Matúš Beňo

Ľudia v komerčných vesmírnych lodiach

Pôvodne sme si mysleli, že komerčné vesmírne lety s posádkou sa udejú ešte do konca roka 2019. No, ako býva vo vesmírnom priemysle zvykom, SpaceX aj Boeing museli svoje plány prehodnotiť a posunúť.

Všetko nasvedčuje tomu, že práve začiatok nového desaťročia odštartuje aj novú éru komerčného prieskumu vesmíru, i keď zatiaľ iba prepravou ľudí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Ako prvá tam povezie ľudí zrejme loď Starliner od Boeingu, ktorá má pred SpaceX mierny náskok. Loď Crew Dragon firmy SpaceX mala na jar 2019.

Komerčné vesmírne spoločnosti svoju cestu nechcú ukončiť iba na obežnej dráhe Zeme, už teraz hovoria o cestách na povrch Mesiaca či k Marsu. Na tie si však ešte niekoľko rokov počkáme.

Rozvoj kvantových počítačov

Google v októbri oznámil, že dosiahol kvantovú nadvládu - jeho kvantový počítač zvládol za vyše tri minúty výpočet, ktorý by najvýkonnejšiemu superpočítaču trval viac ako desaťtisíc rokov. Potenciál nového druhu počítačov nekončí len pri matematike. Raz by mohli priniesť revolúciu do medicíny, umelej inteligencie či kyberbezpečnosti.

Spoločnosti, ktoré vyvinú komerčne využiteľné kvantové počítače, sa dostanú k obrovskému množstvu nevídaných informácií s veľkou hodnotou.

Ak sa teda dá čosi očakávať, bude to zintentívnenie konkurencie. Firmy IBM aj Google majú náskok, pričom IBM ponúka kvantovú výpočtovú silu aj na komerčný prenájom. Do zápasu sa navyše pomaly zapájajú aj krajiny ako Čína a ďalšie spoločnosti ako Amazon či Microsoft.

Kvantové počítače stále čelia mnohým obmedzeniam - sú veľmi drahé a potrebujú tiež množstvo podporných technológií. No vzhľadom na čoraz lepšie výsledky sa dá očakávať, že do odvetvia prídu investície, ktoré ich cenu výrazne znížia.

Vzorky z asteroidov

Ku koncu roka 2020 by sa mala misia Hajabusa 2 na Zem zhodiť kapsulu so vzorkami z planétky Ryugu. Odoberala ich takmer rok a pol. Japonci planétku skúmali preto, že by mohla obsahovať najviac zachované materiály v Slnečnej sústave a odhaliť, ako sa na Zem dostala voda a organické zlúčeniny.

Vzorky z planétky sú uložene v uzavretých nádobách, ktoré však nemajú žiadny detektor hmotnosti. Či sa v nich skutočne nachádzajú všetky vzorky zistia vedci, až keď ich otvoria.

V júli 2020 by sa mala o odobratie vzoriek z asteroidu pokúsiť aj americká sonda Osiris-Rex, ktorá už v súčasnosti obieha asteroid Bennu. Vzorky by mala sonda doniesť na Zem v roku 2023.

Vizualizácia roveru Mars 2020 na Marse. (zdroj: NASA/JPL-Caltech)

Nové marťanské misie

Na povrchu Marsu sú v súčasnosti dve funkčné sondy - rover Curiosity a lander InSight. V júli 2020 k nim poletia ďalšie dve.

Ako prvá zo zeme odštartuje rover Mars 2020 Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Vo februári 2021 pristane v kráteri Jezero. Bude hľadať možné známky dávneho života na Marse, povrchové geologické procesy a taktiež zozbiera vzorky povrchu pre prípadnú budúcu návratovú misiu na Zem.

Pár dní po štarte americkej misie do vesmíru poputuje aj robotický lander Kazachok, ktorý pristane na povrch Marsu v marci 2021 a vypustí rover Rosalind Franklinovej. Lander bude skúmať prostredie v mieste pristátia, rover bude sedem mesiacov pátrať po minulom marťanskom živote. Ide o druhú časť misie ExoMars, ktorú vedie Roskosmos s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Prvá časť misie bola úspešná iba spolovice, keď lander Schiaparelli v roku 2016 havaroval pri pristávaní.

Dohoda o klíme bude stagnovať

Posledná dekáda bola najteplejšia v histórii meraní. Rok 2019 sa dokonca zaradil to päť najteplejších tohto obdobia. Nasledujúci rok na tom zrejme nebude inak. Globálne otepľovanie sa deje a s postupom času sa bude prejavovať extrémnejšie.

Túto predpoveď nezlepšuje ani fakt, že posledné rozhovory na klimatickom summite v Madride nepriniesli žiadny výsledok. Niektoré krajiny sa síce zaviazali k novým obmedzeniam emisií oxidu uhličitého, ku globálnej dohode však nedošlo.

Ďalšie rozhovory o znižovaní emisií sa posunuli na rok 2020. Po nedávnych skúsenostiach je pravdepodobné, že ani nasledujúci klimatický summit neprebehne úplne ľahko. Predstaviteľov krajín budú počas roka opäť presvedčovať ďalšie naliehavé zistenia vedcov o klimatickej zmene a jej vplyve na človeka a planétu.

Spojené štáty Americké zatiaľ spustili proces odstúpenia od dohody, ktorý by sa mal naplniť 4. novembra 2020. Bude to presne deň po amerických prezidentských voľbách. Ak by v nich nevyhral Donald Trump, stále existuje šanca, že jeden z najväčších znečisťovateľov na svete sa k dohode vráti a začne napĺňať svoje záväzky o znižovaní emisií.