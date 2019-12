Testovali prvé elektrické lietadlo určené na komerčné lety

Stroj poháňajú lítiovo-iónové batérie, ktoré odobrila NASA.

11. dec 2019

TORONTO. V Kanade absolvovalo svoj prvý let plne elektronické lietadlo, ktoré je určené na komerčné lety.

Upravený hydroplán DHC-2 de Havilland Beaver spoločnosti Harbour Air v utorok lietal nad mestom Richmond pri Vancouveri.

Informoval o tom portál CBC.

Nad Richmondom sa vznášal tri minúty, než sa otočil a pristál na rieke Fraser.

Pilotom a jedinou osobou na palube stroja bol zakladateľ spoločnosti a jej šéf Greg McDougall.

„Bolo to také dobré ako Beaver na elektronických steroidoch. Bolo to hladké a o dosť tichšie ako s piestovým motorom, to je jasné,“ vyjadril sa McDougall bezprostredne po lete.

Utorkový let bol pre e-lietadlo prvým z desiatok testov v dvojročnom procese získania licencie na komerčné použitie.

Harbour Air spolupracovala so spoločnosťou MagniX, s ktorou navrhla pohonný systém lietadla.

Stroj poháňajú lítiovo-iónové batérie schválené americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA), ktoré sa používali aj na Medzinárodnej vesmírnej stanici.

„Samozrejme, je to prototyp, ale vo všetkých ohľadoch je to špičkové technické zariadenie. Čo je trochu ironické, keď vezmete do úvahy, že kostra lietadla, ku ktorej je to pripojené, je vlastne o rok mladšia ako ja – má 62 rokov,“ vysvetlil McDougall.

Podľa šéfa MagniX Roeia Ganzarského sa test zapíše do histórie ako začiatok veku elektrického letectva a e-lietadlo podľa neho spôsobí revolúciu v tom, ako ľudia cestujú.

Lety na krátke a stredné vzdialenosti budú podľa neho úspornejšie ako jazda autom.