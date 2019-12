Poradíme vám, ako prežiť vianočné nákupy na internete

Aby ste mali všetky darčeky včas doma a bez problémov.

13. dec 2019 o 8:39 Matúš Paculík

V práci, počas cesty vlakom, doma v posteli alebo na zastávke počas čakania na autobus. Nakupovať so smartfónom môžete prakticky kdekoľvek, kde máte prístup na internet.

Prečítajte si niekoľko jednoduchých tipov, ako sa správať pri nakupovaní na internete a na čo si dať pozor, aby ste sa nestali obeťou podvodu a objednaný tovar vám prišiel včas.

Bezpečnosť je prvoradá

Aby ste zabránili zneužitiu vašich osobných údajov a platobnej karty, mali by ste dodržiavať niekoľko univerzálnych odporúčaní. Pravidlá pre bezpečný nákup na internete zostavili napríklad odborníci zo spoločnosti ESET.

Ako prvé odporúčajú pravidelnú aktualizáciu, či už operačného systému zariadenia, z ktorého nakupujete, webového prehliadača, alebo v prípade smartfónov aj samotnej aplikácie predajcu. Pokiaľ je to možné, vyhnite sa verejným a nezabezpečeným Wi-Fi sietiam, pri ktorých existuje riziko odchytenia prenášaných údajov.

Pri návšteve webovej stránky si všímajte, či používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu. Spoznáte ju ľahko tak, že internetová adresa sa začína reťazcom https namiesto http. Absencia šifrovanej komunikácie totiž nemusí byť chybou predajcu, ale zámerom útočníkov.

Nakupujte len u overených predajcov, k neznámym pristupujte vždy opatrne. Vyhľadajte si na internete referencie zákazníkov, no pamätajte, že tie pozitívne sa vždy dajú sfalšovať. K extrémne lákavým ponukám pristupujte podozrievavo, hlavne, ak ste ich našli na úplne neznámych stránkach.

Opatrnosť zvýšte, pokiaľ od vás predajca chce číslo bankomatovej karty. Najbezpečnejšia je totiž platba cez overené platobné brány, prípadne cez PayPal. Ani táto služba vám však nepomôže v prípade, ak predajca pri popise produktu zavádza a kuriér vám donesie niečo iné, ako ste si objednali.

Pri vytváraní účtu v online obchode nikdy nepoužívajte jednoduché heslá a pokiaľ je to možné, pre každý si vytvorte samostatné heslo. Predajcovia ako Amazon ponúkajú aj dvojstupňové overovanie, určite si ho aktivujte.

Pre svoj smartfón si aktivujte zasielanie informácií o každom prevode. Niektoré banky túto službu ponúkajú len vo forme SMS správ, no k dispozícii sú aj push notifikácie, ktoré vás nestoja ani cent.

Vyhľadávajte a porovnávajte

V dobe internetu už nemusíte navštevovať preplnené kamenné predajne, v online obchode sa tlačiť nebudete. Na Slovensku sú ich desiatky, pričom ponuka produktov v tých najväčších sa ráta na státisíce.

Ceny si môžete porovnávať manuálne navštívením webovej stránky každého jedného obchodu, alebo využijete služby pre automatické porovnávanie cien. Výhodou je prehľadné zoradenie podľa najnižšej ceny a aj množstvo skúseností samotných zákazníkov.

Tí s radosťou kritizujú nielen samotný výrobok, ale aj služby predajcu. Jedna kritika by vás odradiť nemala, no ak má viacero majiteľov daného produktu s ním špecifický problém, mali by ste spozornieť.

Rovnako sledujte kritiku online obchodu. Zistíte tak, či je ústretový k zákazníkom, ako s nimi komunikuje, či predáva kvalitný tovar a ako rýchlo vám v skutočnosti vie doručiť tovar.

Niektoré online obchody dávajú zákazníkom k dispozícii nákupné zoznamy, v ktorých si môžete uložiť obľúbené položky. To vám uľahčí sledovanie zmeny ich cien. V tom lepšom prípade vám predajca rovno pošle správu, akonáhle vami sledovaný výrobok zníži svoju cenu.

Sledujte aj popis samotného produktu a jeho fotografie. Obchod, ktorý k svojmu výrobku ponúka len pár fotografií a stručný popis, vás automaticky nechce oklamať. No obchod, ktorý k výrobku pridá aj vlastné video, detailné informácie a elektronickú verziu návodu na obsluhu, bude mať pravdepodobne vyššiu úroveň starostlivosti o zákazníka.

Vyhľadávať tovar môžete aj z fotografií, prípadne ak niekde zbadáte peknú vec, tak vám stačí smartfón na to, aby ste zistili jej názov a aktuálnu cenu. Túto funkcionalitu majú v sebe niektoré nákupné aplikácie ako Amazon, ale aj asistent od Google. Jeho úlohou je analyzovať fotografiu, nájsť na nej produkt a následne vám ponúknuť odkazy, kde si ho môžete zakúpiť.

Nákupy si nenechávajte na poslednú chvíľu

Podľa prieskumu spoločnosti Mall.sk až 70 percent Slovákov zvažuje nákup darčekov cez internet. Najčastejšie sú to knihy, o ktoré má záujem až 40 percent opýtaných. Tretina uviedla, že plánuje nakupovať elektroniku, kozmetiku a hračky pre deti.

Tí, ktorí dávajú prednosť návšteve kamenných predajní, argumentujú potrebou osobného výberu tovaru a až dve tretiny z nich sa boja, že by darček obchod nedokázal doručiť včas.

V prípade, ak sa ku kúpe darčeka dostanete až tesne pred Vianocami, je potrebné sledovať nielen aktuálnu dostupnosť daného tovaru, ale aj prepravné služby, ktoré ponúka samotný predajca.

Podľa Pavly Hobíkovej z Mall.sk firma garantuje doručenie objednávok zadaných najneskôr 19. decembra do 20 hodiny, kuriérske služby budú tovar rozvážať ešte deň pred Štedrým večerom.

„Na obdobie niekoľko dní pred Štedrým dňom si nákupy odkladajú najmä muži a bezdetní ľudia vo veku 30-39 rokov,“ dodáva Hobíková. Najväčší nápor je v decembri, kedy darčeky nakupuje vyše 40 percent Slovákov.

Využiť môžete aj kombináciu online objednania a osobného odberu. Doprava na výdajné miesto býva zvyčajne kratšia a aj lacnejšia, ako doručenie kuriérom.

Ak radi nakupujte z Číny, tak si na dovoz tovaru tou najlacnejšou službou pripravte aj viac ako mesiac. Za rýchlu dopravu sa tu platí a preto tí, čo chcú ušetriť, musia vianočné darčeky nakupovať už v októbri.

S predstihom by ste svoje objednávky mali uzavrieť aj pri nákupoch na Amazone. Doprava na Slovensko nie je úplne rýchla, bežnou poštou jej to od odoslania trvá aj viac ako jeden týždeň. Obyvatelia v blízkosti rakúskych hraníc môžu využiť rýchlejšiu dopravu na odberné miesta v Rakúsku, kam Amazon tovar doručí behom pár dní.

Veľký záujem o smartfóny je počas Vianoc aj u operátorov.

Podľa Michala Korca z Telekomu dosahuje nárast predaja počas novembra a decembra až sto percent - „Pod stromček si zákazníci kupujú tie najznámejšie a cenovo najvýhodnejšie kusy z celého roka, objednávky odporúčame zrealizovať do 15 decembra.“

Pre tento rok je podľa jeho slov jedným z najpredávanejších smartfónov lacnejší Huawei P30 Lite, no na konci roka je záujem aj o drahšie modely, ako je Samsung Galaxy S10, Huawei P30 a samozrejme novinky od Apple.