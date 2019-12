Apple v roku 2021 uvedie iPhone bez otvorov pre káble, tvrdí analytik

Budúci rok možno príde päť mobilov.

6. dec 2019 o 12:54 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Spoločnosť Apple môže svoj vlajkový iPhone pre rok 2021 uviesť bez možnosti pripojenia káblu s konektorom Lightning.

Nenahradí ho však ani USB-C. Malo by ísť o vôbec prvý iPhone, ktorý bude bez akéhokoľvek portu pre káble.

Web 9to5Mac sa v predpovedi odvoláva na tvrdenia analytika Ming-Čch' Kchua z finančnej spoločnosti TFI Securities. Ten už v minulosti niekoľkokrát úspešne predpokladal budúce kroky Apple.

Vďaka novinke by ste mohli telefón používať bez akéhokoľvek káblu, nabíjanie aj synchronizácia by prebiehali bezdrôtovo.

Či Apple navrhne vlastné riešenie nabíjania, napríklad v podobe špeciálnej podložky, už analytik nespomenul.

Kábel Lightning by však zo zariadení Applu zmizol po prvýkrát od roku 2012.

Analytik tiež predpovedá, že v roku 2020 Apple uvedie na trh celkovo päť modelov telefónov iPhone.

Štyri prídu na jeseň a dostanú obrazovku OLED, budú sa ale líšiť uhlopriečkou. V ponuke by mal byť jeden telefón s 5,4-palcovou, dva so 6,1-palcovou a jeden so 6,7-palcovou obrazovkou. Zmeniť by sa mala aj ich kamerová technológia.

Piatou novinkou medzi by mal byť dlho očakávaný iPhone SE 2. Telefón s 4,7-palcovou obrazovkou LCD by mal pripomínať starší iPhone 8. Objaviť by sa mal v prvej polovici roka 2020.

O rok neskôr by podľa analytika mal prísť nasledovník iPhonu SE 2 s označením Plus a displejom cez celú prednú časť zariadenia.