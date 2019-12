Zoom: Špinavý vzduch má vplyv na morálku ľudí

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

4. dec 2019 o 0:35 Tomáš Prokopčák, Zuzana Matkovská, Renáta Zelná

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/6BRu23MdttvaOFQ8JNgGGp

Vonku je hnusne. Atmosféru zahalil smog, špina a prach, cítite sa unaveným a ešte sa vám ani nechce myslieť.

Nuž, to nie je subjektívny pocit. Že znečistené ovzdušie má vplyv na naše fyziologické zdravie, vieme už desiatky rokov. No narastajúce množstvo štúdií ukazuje, že špinavý vzduch má dopady aj na naše myslenie: a teda na našu morálku a rozhodovanie.

Tento týždeň si v podcaste Zoom povieme, aké prekvapivé dôsledky prináša znečistené ovzdušie, pozrieme sa do sveta materiálového inžinierstva na nový druh uhlíka s údajne magnetickými vlastnosťami a pristavíme sa i pri benefitoch, ktoré nám prinášajú priatelia.

Krátke správy z vedy

Planéty by sa mohli nachádzať aj v okolí čiernych dier. Nové modely naznačujú, že v blízkosti supermasívnych čiernych dier, napríklad v strede galaxií by mohli krúžiť tisíce svetov. Stačí, ak je v oblastiach dosť materiálu, z ktorého by sa mohli vyformovať.

V meteorite z alžírskych hôr vedci našli stopy, ktoré naznačujú dávnu prítomnosť ľadu. Dôležité je to preto, že sa odhaduje, že meteorit pochádza z dôb starších viac ako 4,5 miliárd rokov a je tak správou, ako mohla vyzerať naša sústava úplne na svojom počiatku.

Vedci teraz opísali, ako si istý kmeň vírusu chrípky vytvoril odolnosť na antivirotiká, ktoré podávali lekári nakazenému pacientovi. Kmeň H3N2 zmutoval a vybudoval si rezistenciu na baloxavír a dokázal sa prenášať z človeka na človeka.

Správy o tom, že na Jupiteri mizne Veľká červená škvrna, sú zrejme prehnané. Snímky síce naozaj ukazujú, že ustupujú mraky, no vedci zdôrazňujú, že zatiaľ nie sú dôkazy, že by sme zmenšoval alebo zoslaboval samotný vír, ktorý je podstatou tohto fenoménu.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.