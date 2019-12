Facebook umožní preniesť fotky do služby Fotky Google

Nástroj plne spustia v roku 2020.

3. dec 2019 o 14:43 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Facebook vypustil nástroj, ktorý umožňuje používateľom preniesť svoje fotografie priamo do služby Fotky Google.

Nástroj je zatiaľ dostupný iba v Írsku. Od tamojších používateľov chce najväčšia sociálna sieť získať spätnú väzbu pre vylepšenia. Možnosť preniesť fotky bude celému svetu prístupná začiatkom budúceho roka, oznámila spoločnosť Facebook na svojom blogu.

Nástroj vznikol v rámci otvorenej platformy Data Transfer Project (Projekt prenosu dát). Jeho cieľom je umožniť všetkým ľuďom na webe voľne prenášať svoje dáta medzi rôznymi poskytovateľmi služieb, napríklad ako súčasť zálohy či pri prechádzaní na nové konto.

Súčasťou platformy sú aj spoločnosti Microsoft, Apple či Twitter.

Facebook zatiaľ spustí iba prenos fotiek do služby Googlu, no v budúcnosti bude nástroj fungovať aj medzi inými službami. Sociálna sieť ráta aj so zabezpečením.

"Každý mechanizmus na odosielanie dát mimo službu prináša riziká. Zaviedli sme opatrenia na ich obmedzenie," píše Faacebook v blogu.

Patrí medzi napríklad dodatočný potvrdzujúcí krok, že fotky odosiela skutočne ich majiteľ.

Sociálna sieť už dlho umožňuje používateľom stiahnuť si všetky dáta, ktoré majú na konte, vrátane fotiek. Návod nájdete na tomto odkaze.