Rozpady častíc ukazujú anomáliu, v prírode môže byť neznáma sila

Nové vedecké objavy aj v podcaste.

29. nov 2019 o 14:19 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Už druhý experiment naznačuje, že vo svete časticovej fyziky sa môže diať čosi zvláštne. Rozpady jadier berýlia aj hélia sa totiž nesprávajú tak, ako by sa podľa štandardného modelu správať mali.

Jedným z vysvetlení je aj nová častica, ktorá však nepasuje do nášho prevládajúceho vysvetlenia vesmíru. A za ňou by sa mohla ukrývať piata, dosiaľ neznáma interakcia.

Taká, ktorá by mohla pomôcť aj pri hľadaní odpovedí na záhadnú tmavú hmotu a tmavú energiu.

Genetikom sa tiež po rokoch práce podarilo upraviť baktérie E.coli tak, aby sa namiesto cukru živili oxidom uhličitým. Je to ešte len základný výskum, no raz by mohol viesť napríklad aj k boju s klimatickou krízou.

Viac sa dozviete v podcaste Tech_FM.

TECH_FM je program propagujúci vedu a nové technológie. Vzniká v spolupráci Tech.sme.sk a Rádia_FM a znie naživo v rozhlase každý štvrtok po 15:00.

