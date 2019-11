Zdalo sa, že umiera. Veľká červená škvrna je v poriadku, tvrdia vedci

Búrka pretrvá ďalšie storočia.

27. nov 2019 o 13:43 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Celé roky si astronómovia mysleli, že najväčšia búrka v Slnečnej sústave sa pomaly rozpadá a zaniká.

No zdá sa, že Veľká červená škvrna na Jupiteri je v poriadku a z planéty tak skoro nezmizne.

Ukazuje to nový výskum prezentovaný na konferencii Divízie dynamiky tekutín Americkej fyzikálnej spoločnosti.

Veľká červená škvrna na Jupiteri existuje podľa odhadov už 350 rokov. Kedysi bola taká rozsiahla, že Zem by sa do nej zmestila trikrát. Teraz by pojala maximálne 1,3 násobok našej planéty.

Správy o tom, že obrovský atmosférický jav zaniká, sa objavili naposledy toto leto. Sonda Juno vtedy urobila zábery, na ktorých sa z búrky akoby odlupovali veľké červené časti.

Tento jav a ani nedávne zmenšovanie búrky v skutočnosti nie sú znakom jej oslabenia. Výsledky z počítačových modelov ukazujú, že ide o úplne prirodzený vývoj. Odlupovanie vzniká pri interakcii s inými, menšími búrkami.

Atmosféra Jupitera je veľmi búrlivá a nachádza sa v nej niekoľko búrkových formácií. Keď sa priblížia k Veľkej červenej škvrne, môžu sa "zraziť" s oblakmi, ktoré do seba veľká búrka ešte nevtiahla.

Takýto náraz oblaky akoby rozbije. Na záberoch sa potom javia ako červené, pretože sa nachádzajú vo vyšších vrstvách atmosféry, kde sú vystavené väčšiemu množstvu UV žiarenia.

“ Pokiaľ sa na Jupiteri neudeje nejaká pohroma, búrka bude trvať do neurčitej budúcnosti. „ autor výskumu Philip Marcus

"Sú to veľmi normálne a zdravé aktivity červenej škvrny a jej susedov," povedal podľa Space.com autor výskumu Philip Marcus, profesor dynamiky tekutín na kalifornskej univerzite v Berkley.

Stáročná búrka sa teda zatiaľ neblíži k svojmu koncu.

"Myslím si, že pokiaľ sa na Jupiteri neudeje nejaká pohroma, búrka bude trvať do neurčitej budúcnosti, až kým sa nezmenia toky prúdenia. Takže by som povedal, že pretrvá pravdepodobne po stáročia," dodal Marcus, ktorý následne zažartoval, či svojimi vyjadreniami osud búrky nespečatil.