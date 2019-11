Po prvýkrát odmerali tlkot srdca vráskavca v prírode

Umiestniť prístroj nebolo jednoduché.

Keď sa samec vráskavca obrovského vynoril v kalifornskom zálive Monterey, výskumníci sa museli ponáhľať. Mali iba pár desiatok sekúnd na to, aby na veľrybu pripevnili prístroj na meranie srdcového tepu.

Z malej plošiny so zábradlím na prednej časti nafukovacieho člna sa nakláňal biológ David Cade so šesťmetrovou tyčou.

Mal šťastie. Prístroj s prísavkami sa prichytil pri ľavej plutve zvieraťa. Teraz mohli výskumníci po prvýkrát zmerať srdcový tep vráskavca v divej prírode. Výsledky výskumu zverejnili v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Keď sa veľryba ponorila a hľadala potravu, tlkot sa jej spomalil na dva údery za minútu. Doteraz sa odhadovalo, že vráskavce môžu mať najnižšiu srdcovú frekvenciu pätnásť úderov za minútu.

Pre porovnanie, bežný tlkot ľudského srdca je v rozsahu približne od šesťdesiat do sto úderov za minútu. Pri športovom výkone môže vyskočiť aj na dvesto úderov. Jeden z najrýchlejších tepov spomedzi živočíchov majú piskory, ktorých srdce udrie aj viac ako tisíckrát za minútu.

Z deviatich hodín meraní biológovia zistili, že srdce vráskavcov tlčie najpomalšie práve počas ponorov - v priemere udrie štyri až osemkrát za minútu. Spomalenie tlkotu umožňuje vráskavcom šetriť kyslík a energiu, ktoré potrebujú na ponor.

Po vynorení na hladinu sa tlkot vráskavčieho srdca výrazne zvýši na priemerných 25 až 37 úderov, aby sa telo zvieraťa opäť okysličilo. Čím hlbšie sa zviera ponorí, tým vyšší je potom tlkot na hladine.

Výskumníci si myslia, nameraný tlkot po vynorení sa približuje maximálnej hodnote, ktorá je pre vráskavce fyzicky možná.

