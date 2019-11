Klik: O novej Tesle sa môžete len pohádať

Komentovaný prehľad technologických správ.

23. nov 2019

V prehľade sa dočítate:

Hádka o novej Tesle

Zlé správy pre elektromobily z MIT

Prelomový solárny startup

Ako vypli internet v Iráne

Prehľad správ

Tesla ukázala nový pick-up s názvom Cybertruck. Predávať sa začne o dva roky za necelých 50-tisíc dolárov s dojazdom okolo 500 kilometrov. Toľko objektívne fakty. Nižšie už dojmy:

Ondrej: Autá sledujem len v rámci pracovných povinností a v praxi ich vlastne nemám rád, ale toto je prvé (ak nerátame malú mestskú elektrickú Hondu) zaujímavé auto, ktoré som videl za posledné roky. Je rozkošne neokrôchané a iné ako všetko na trhu.

Podľa mňa z neho bude kultový model. Nie pre ľudí, ktorí si kupujú pick-up autá z praktickej potreby, ale pre prímestských hipsterov, ktorí si naň budú vykladať surfy a zavesia si zn svoju malú loďku. Hrdo ho nechajú pred garážou svojho predmestského domu, len aby susedom ukázali, že sú iní. Celé sa to pokazí až keď si rovnaký model kúpi aj sussed.

Dávid: Cybertruck je úplne iný ako konvenčné pickupy, a práve preto mu nedávam veľké šance. Áno, spoločnosť sa zviditeľnila, žiaľ aj zlou prezentáciou, v rámci ktorej nezničiteľné sklá pomerne ľahko praskli.

Avšak dojem zostáva rovnaký: Kto by si (okrem Ondreja) kúpil takéto auto? Je takých ľudí dosť na to, aby dávala výroba modelu zmysel?

Analytici upozorňujú, že aktuálny trh pickupov má svojich verných zákazníkov. Cybertruck by musel spôsobiť veľkú revolúciu, aby trh narušil.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/m7atGkba-Z8

(Bloomberg, SME)

Nelichotivá budúcnosť elektrických vozidiel. Nová štúdia MIT predpovedá, že cena elektrických áut bude klesať pomalšie ako sa doteraz predpokladalo. Prognóza odhaduje, že cena batérií, ktoré sú hlavnou zložkou ceny elektroáut bude klesať pomalšie ako sa všeobecne predpokladá.

Hlavnou prekážkou pre pokles ceny bude vysoká cena vstupných materiálov, prevažne lítia, ktorá sa pre vysoký globálny dopad udrží na vysokej úrovní. V skratke: MIT tvrdí, že o batériách nemožno uvažovať ako o iných technologických produktoch, ktorých výkon neustále stúpa a cena klesá, lebo jednoducho narazia na cenu svojej základnej suroviny. Pri výpočtovej technike tento problém nemáme - kremík je druhým najhojnejším materiálom zemskej kôry (po kyslíku).

(MIT, Technology Review)

Nový solárny startup tvrdí, že dokáže úplne premeniť energetický cyklus tak, aby sme slnko vyrábalo skutočne uhlíkovo neutrálne "fosílne" palivá a vodík.

V princípe sa startupu Heliogen (Bill Gates je jeden z investorov) podarilo vytvoriť solárnu pec, v ktorej teplota prekračuje tisíc stupňov. S ďalšími vylepšeniami systému by mali dosiahnuť teplotu 1500 stupňov, čo teoreticky stačí na to, aby v peci mohli prebiehať ťažké priemyselné procesy ako výroba ocele či cementu.

Aby niečo podobné fungovalo, museli by sa prerobiť celé továrne a fungovať by mohli len počas slnečných dní.

To by pre priemysel nebolo ideálne, no startup tvrdí, že vysokú teplotu môžu využiť ešte inak. Cez špecifickú chemickú reakciu s katalytickým materiálom by do pece vedeli nahnať CO2 z atmosféry a vodu. Výsledkom by bol čistý vodík a CO. V praxi by tak použili slnečnú energiu na to, aby vytvorili základ pre "fosílne" palivo vytvorené bez ťažby. Proste by recyklovali CO2, ktoré už je v atmosfére a hojme sa vyskytujúcu vodu.

Startup musí ukázať, že systém by mohol fungovať a byť ekonomický, ale v princípe je zaujímavé sledovať, ako inžinieri a chemici nachádzajú stále nové spôsoby ako postaviť energetický cyklus bez fosílnych palív.

Ukazuje sa, že ten verejne prístupný fúzny reaktor v blízkom susedstve (pod názvom ako Slnko) môže byť dosť užitočná vec.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/0EKx7aEzXb0

(Vox.com, Heliogen)

Ako v Iráne vypli internet. Čo sa stalo? Irán kvôli sankciám ohlásil v piatok 15.novembra 2019, že zvýši cenu pohonných hmôt o 50%. Krát na to vypukli protesty, a ako odpoveď začala vláda vypínať v krajine internet. Celé to trvalo približne päť dní, počas nich malo prístup k internetu približne 5% populácie.

Ide o masívne vypnutie internetu, ktoré v moderných dejinách nemá obdobu. Vláda musela pritlačiť na poskytovateľov internetového pripojenia a aj na telekomunikácie.

V Srí Lanke vypli internet po teroristickom útoku, aby sa to nešírili sa dezinformácie. Napriek tomu, že vtedy rozhodnutie viacero analytikov aj novinárov chválilo, nemáme dôaz, že to pomohlo. Ľudia bez internetu sú práveže ešte viac naštvaný.

Avšak máme podozrenie, že Irán namiesto klesického internetu spojazdnil vlastnú verziu internetu, ktorú už predtým ohlasoval. Na nej nebude možné pristúpiť k niektorým webovým stránkam, pretože sú blokované.

(Vox.com, Wired, MIT Technology Review)

Správičky

V Česku schválili 7-percentnú digitálnu daň. Zákon ešte musí schváliť parlament a podpísať prezident, ale české ministerstvo financií očakáva príbytok desiatok miliárd českých korún do štátnej pokladnice. Zákon sa dotkne najmä veľkkých technologických gigantov – Google, Facebook, Amazon či Apple. (iDnes.cz, Lupa.cz, Reuters)

Komunikačná aplikácia Teams od Microsoftu má 20-miliónov denne aktívnych používateľov vs. 12-milónov na Slacku. (CNBC)

Magazín Wired vybral 52 vecí, ktoré odporúča kúpiť ako darček pre technologických nadšencov. (Wired)

Ako streamovacie vojny menia Hollywood? Ide o podobnú revolúciu, ako keď nemé filmy vystriedali hovorené, alebo zrazu mali všetci doma TV. (New York Times)

