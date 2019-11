Svetlo premenili na extrémne teplo. Technológia môže nahradiť fosílne palivá

Riešenie umožní čistejšiu výrobu.

21. nov 2019 o 16:52 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Ak má solárna energia nahradiť fosílne palivá, musí vytvárať dostatočne vysoké teplo. No doterajšie riešenia to nedokázali. Prelom môže priniesť spoločnosť podporená Billom Gatesom.

Heliogen tvrdí, že našla dosiaľ najúčinnejší spôsob, ako spútať energiu zo Slnka.

Pomocou siete zrkadiel vytvorila "slnečnú pec", v ktorej teplota dosiahne až tisíc stupňov Celzia. Sústredené slnečné lúče mali po prvýkrát dostatočnú silu, aby mohli pri bežnej priemyselnej výrobe nahradiť fosílne palivá.

Nové riešenie kalifornskej spoločnosti by mohlo výrazne prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov. Spoločnosť verí, že pomocou slnečnej energie dokážu vytvoriť teplotu až 1 500 stupňov.

Chýbala schopná technológia

Na rozdiel od bežného využitia slnečnej energie, pri ktorom panely iba zachytávajú svetlo, spoločnosť Heliogen využíva technológiu sústredenia svetla do jedného bodu.

Tento princíp nie je novinkou, no doteraz nikto nedokázal dosiahnuť dostatočne vysokú teplotu.

Spoločnosť Heliogen dosiahla teplotu až tisíc stupňov Celzia.

Využila na to špeciálny softvér, ktorý ovláda sieť zrkadiel a presne ich nakláňa tak, aby odrazili čo najviac dopadajúceho svetla.

Riešenie by sa dalo využiť v stavebnom priemysle. Pri teplote tisíc stupňov by sa napríklad dal vyrábať cement bez emisií. Výroba tohto stavebného materiálu produkuje štyri až osem percent všetkých emisií oxidu uhličitého.

Čistejšia priemyselná výroba

Technológia by sa dala použiť aj pri výrobe ocele, skla či chemikálii z ropy.

"Tieto materiály patria do nášho každodenného života, no nemáme žiaden overený spôsob, ktorý by nám dal ich cenovo dostupnú a čistú verziu," ozrejmuje v tlačovej správe Bill Gates význam riešenia.

Spoločnosť chce v dohľadnej dobe dosiahnuť teplotu až 1500 stupňov, pri nej by sa dali stopercentne čisto vyrábať umelé palivá na ohrev domácností, pohon áut či tovární.

"Máme príležitosť významne prispieť k riešeniu klimatickej krízy," píše šéf a zakladateľ Heliogenu Bill Gross.