Klik: Začala sa prvá veľká bitka streamovacích vojen

Komentovaný prehľad technologických správ.

15. nov 2019 o 14:21 Nikola Bajánová, Ondrej Podstupka, Matúš Paculík

Vypočujte si podcast Klik

V prehľade sa dočítate:

Ako sa v prvé dni darilo streamovacej službe od Disney

Prvý skutočne zaujímavý skladací telefón má Motorola

Google sa potichu natlačil do zdravotníckeho biznisu

Prehľad správ

Firma Disney tento týždeň spustila svoju streamovaciu službu Disney+, ktorá má byť konkurenciou Netflixu. Dostupná je v USA a vybraných európskych krajinách. Na Slovensku sa k nej bez VPN služby nedostanete.

Hneď prvý deň spustenia mala služby prvý veľký výpadok, keď nezvládla nával záujemcov. Zákazníci sa nevedeli dostať k svojim účtom a nemohli si pustiť film či seriál. Podobné výpadky bývajú pri spúšťaní veľkých služieb bežné, no Diesny sa ešte pár dní pred ostrým štartom služby chválilo, že je na nával technicky pripravené.

Dostupnosť Disney+ sa v ďalších dňoch stabilizovala a firma avizovala, že získala desať miliónov registrovaných používateľov. Pre porovnanie, Netflix má v USA 60 miliónov platiacich zákazníkov a služba Hulu necelých 30 miliónov. Nie je jasné, koľko ľudí si Disney+ udrží medzi platiacimi zákazníkmi aj ďalšie mesiace. Akcie firma ale na prvé čísla zareagovali prudkým rastom.

Rozbehla sa tak prvá veľká prestrelka v streamovacích vojnách a bude zaujímavé sledovať novembrové čísla Netflixu, ktorý po prvý raz čelí vážnejšej obsahovej konkrencii.

Motorola ukázala prvý skladací telefón, ktorý dáva zmysle na prvý pohľad. Motorola Razr sa podobá na "skladačky" spred 15 rokov a predávať sa bude od januára 2020 za 1500 dolárov. Na rozdiel do skladačiek Samsungu či Huawei dáva mobil na prvý pohľad zmysel. Netreba vysvetľovať načo by vám vlastne bolo, nemá neohrabané rozmery ani na prvý pohľad zjavné citlivé miesta.

Je to jednoducho smartfón, ktorý viete sklopiť a odložiť do vrecka ako menšie zariadenie. Lákadlom môže byť aj nostalgia - pôvodný tlačidlový Razr bol pre mnohých ľudí jedným z prvých mobilov.

Problém je, že platíte veľa peňazí len za to, že telefón je skladačka. Zariadenie má približne dva roky starý procesor a starší foto snímač. Problémom môže byť aj malá batéria, no Motorola tvrdí, že sa zamerala práva na výdrž. Vybavenie nie je tak zlé, aby vás telefón denne rozčuľoval, ale ak by ste si chceli kúpiť podobne vybavený klasický smartfón, nezaplatili by ste viac ako povedzme tretinu ceny nového Razru.

Najdôležitejšie ale je, že po 10 rokoch vidíme nové podoby smartfónov a inováciu vo fyzickej forme zariadení.

Google potichu získal prístupy k zdravotným záznamom miliónov Američanov. Wall Street Journal priniesol správu, že firma prevádzkuje projekt s názvom Nightingale (v preklade Slávik), kedy v spolupráci s veľkou sieťou nemocníc analyzuje dáta pacientov. Nemocnice posielali do databázy Google osobné údaje pacientov, vrátane výsledkov testov, predpísaných liekov, mena či veku. To všetko bez vedomia pacientov aj lekárov.

Google neskôr existenciu projektu potvrdil. Zdá sa, že operácia neporušovala zákony, lebo dáta zdieľali podľa pravidiel, ktoré upravujú odovzdávanie dát medzi nemocnicou, poisťovňou a inými poskytovateľmi starostlivosti.

