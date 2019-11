Slováci vyriešili problém inteligentných liečiv. Skúmali výnimočné materiály

Práca môže zlepšiť chladenie prístrojov.

29. nov 2019 o 17:34 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Ľudstvo čakajú v blízkej budúcnosti veľké výzvy - boj s klimatickou zmenou, efektívnejšie využívanie energií či hľadanie nových a lepších spôsobov liečby ochorení.

Dôležitú úlohu pri ich riešení môžu zohrať nanopórovité materiály, ktoré pozostávajú z množstva maličkých šesťuholníkovo usporiadaných kanálikov.

Tieto materiály majú totiž výnimočné vlastnosti. Sú chemicky stabilné, tepelne odolné, môžu sa zlúčiť s organickými látkami a majú obrovskú aktívnu plochu, na ktorú dokážu naviazať aj nebezpečné plyny.

Materiály skúmajú aj slovenskí vedci, ktorí sa zaoberajú ich využitím v biomedicíne a energetike.

Na prelome októbra a novembra im vyšli dve štúdie vo vedeckom časopise Scientific Reports (1, 2), ktorý patrí rovnakému vydavateľovi ako prestížny Nature.

Inteligentné lieky

Ak si vezmete bežný liek proti bolesti, roznesie sa skrz krvný obeh po celom vašom tele.

Nevie, kde presne vás niečo bolí, ale vďaka špeciálnemu zloženiu môže zafungovať práve na mieste bolesti.

Čo ak by liek vedel presne kam má ísť a v tele by sa uvoľnil iba v jednom konkrétnom mieste?

Takéto lieky by mohli vzniknúť práve vďaka nanopórovitým materiálom. Dajú sa upraviť tak, aby fungovali ako inteligentné nosiče liečiv. Účinná látka by bola uložená v kanáloch tvoriacich materiál.

V takejto podobe dokážu rozpoznať cieľové tkanivo a na povel postupne uvoľnia látku proti zápalom, nádorom či rakovine. Znamenalo by to napríklad aj to, že by pacient nemusel užívať liek tak často.

Aby mohli múdre nosiče liekov vzniknúť, vedci musia zistiť, ako sa liečivo správa po vložení do nanomateriálu.

A najmä, či sa nemení jeho tvar a veľkosť. Ak by sa tieto vlastnosti priveľmizmenili, liečivo by nemuselo byť dosť účinné.

Sledovať zmeny veľkosti a tvaru v drobnom materiáli však bolo pre vedcov takmer nemožné.

Nedarilo sa totiž žiadnou priamou metódou pozorovať, ako sa nanočastice správajú v drobných kanáloch materiálu. S riešením teraz prišli slovenskí vedci.

Vedecký tím, ktorý skúmal nanopórovité materiály. Uprostred v bordovej bunde Adriana Zeleňáková, v modrom pulóvri Vladimír Zeleňák. (zdroj: Adriana Zeleňáková)

Metóda, ktorú ešte nik nepoužil

Slováci našli spôsob, ako získať potrebné informácie o zmene liečiva.