Peľ mal ešte na nohách. V jantáre našli najstaršieho opeľovača

Jantár našli hlboko v mjanmarskej bani.

12. nov 2019 o 17:52 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Jantár ukrytý hlboko v bani na severe Mjanmarska ukrýva doteraz najstarší známy dôkaz o prenášaní peľu hmyzom.

Dobre zachovaný hmyz v mineralizovanej živici mal na nohách ešte stále prichytené malé zrniečka z kvetov. Má pritom takmer sto miliónov rokov.

Objav zverejnený v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences posúva začiatok opeľovania hlbšie do minulosti, než predošlé nálezy.

Žiarili pod mikroskopom

Drobné zrnká peľu na fosílii uzamknutej v jantáre by ste si voľným okom len tak nevšimli.

Ukrývali sa pod ochlpením hmyzu, kde ich odhalil až laserový mikroskop. Spôsobil, že peľové zrnká začali žiariť.

Celkovo našli vedci 62 zrniek. Už pred sto miliónmi rokov boli prispôsobené tomu, aby sa zachytili a rozširovali tak ako dnes - prostredníctvom kontaktu s hmyzom.

Presný druh rastliny, ktorej peľ patril, určiť nevedeli. S najväčšou pravdepodobnosťou pochádzal z kvitnúcej rastliny zo skupiny pravých dvojklíčnolistových rastlín.

Vzácny exemplár

Hmyz nájdený v jantáre je celkom novým druhom chrobáka. Dostal meno angimordella burmitina.

"Je čoraz vzácnejšie nájsť jantár, v ktorom by sa naraz zachovali hmyz aj peľ," vysvetľuje v tlačovej správe Univerzity v Indiane spoluautor štúdie David Dilcher.

"Okrem toho, že ide o najstarší známy priamy dôkaz o opeľovaní hmyzom, perfektne ilustruje aj spoločnú evolúciu rastlín a zvierat v čase, keď došlo k veľkému rozšíreniu kvitnúcich rastlín," dopĺňa.

Doteraz najstarší dôkaz o opeľovaní hmyzom pochádzal z eocénu pred približne päťdesiatimi miliónmi rokov.

