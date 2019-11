Klik: Facebook má nové logo a staré problémy

Komentovaný prehľad technologických správ.

9. nov 2019 o 0:56 Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/2Yd8TIbjDNBBSZJDfnBeqr

V prehľade sa dočítate:

Vymysleli naozaj užitočný blockchain

Ako neurónové siete menia astrofyziku

Prečo Facebook mení logo

Prehľad správ

Po dlhej dobe sa objavil zaujímavý nápad postavený na blockchaine. Technológia, na ktorej je postavená napríklad virtuálne mena bitcoin je v zásade decentralizované úložisko, ktoré udržujú v chode všetci prevdázkovatelia siete. Bitcoin takéto úložisko používa na to, ab viedol záznam o transakciách a hodnote peňaženiek všetkých účastníkov.

Nový startup Arweave ale myšlienku blokchainu využíva na to, aby na webe postavil trvalé decentralizované úložisko dát. Do blockchainu môžete za poplatok pol centa za megabyte uložiť súbor, ktorý potom sieť rozošle do celého blockchainu. Tento súbor bude podľa prevádzkovateľov navždy dostupný na webe bez toho, aby ste museli platiť ďalšie peniaze.

Sieť využíva fakt, že cena za prevádzkovanie internetového úložiska klesá každý rok približne o tridsať percent. V princípe si v predstihu pýta veľa peňazí ,ale tým, že preplatíte sumu za uloženie pri vložení súboru, môže sieť rátať s tým, že ďalší rok bude prevádzkovanie úložiska lacnejšie a pribudnú noví zákazníci. Tieto dva faktory by mali udržať sieť ekonomicky zdravú za predpokladu, že ceny za prevádzkovanie úložísk budú ročne klesať aspoň o pol percenta.

Trvalé úložisko môže byť výhodné pri zverejňovaní dokumentov, ktoré by niekto chcel scenzúrovať, prípadne obsah, ktorý chcete mať na webe navždy. Na technológii napríklad prevádzkujú internetové fórum.

Ak by obsah zo siete niekto chcel odstrániť, musel by na jeho vymazanie získať hlasy viac ako polovice prevádzkovateľov celého systému.

(TechCrunch)

Neurónová sieť pomáha riešiť starý problém astrofyziky. Ak chcete dopočítať vzájomné gravitačné pôsobenie a budúcu pozíciu troch na seba pôsobiacich telies, nemáte radosť. Predvídať budúce dráhy telies v systéme je ťažké, lebo ich pohyb nemá ustálený vzorec. Budú sa hýbať podľa zákonov fyziky, ale neviete ich ľahko predvídať. Počítače simuláciu samozrejme zvládnu, ale musia ju robiť takpovediac deň za dňom. V mierkach času a priestoru, ktoré sú zaujímavé pre astrofyzikov je už problém zapeklitý.

Nová neurónová sieť sa teraz naučila pozície telies "odhadnúť". Výskumníci natrénovali sieť na výsledkoch simulácie, ktorú vykonali tradičné počítače hrubou silou. Neurónová sieť sledovaním výsledkov naučila výsledok systému veľmi presne odhadnúť. Podľa výskumníkov je jej výpočtový proces 100 miliónov krát efektívnejší ako tradičné počítače.

(ScienceAlert)

Prečo má firma Facebook nové logo? Spoločnosť Facebook vlastní sociálnu sieť Facebook, sociálnu sieť Instagram, platformy WhatsApp a Messenger a mnohé ďalšie. Firma Facebook zmenila logo, ktoré sa píše verzálkami a prispôsobuje sa farbe platformy, s ktorou sa aktuálne viaže. Teda napríklad WhatsApp bude obsahovať nápis 'od Facebooku' (v zmysle, WhatsApp je firma vlastnená Facebookom) a nápis bude v zelenom gradiente.

Rebranding vyvolal rôzne reakcie, napríklad mladší ľudia sú zvyknutí používať v online komunikácii verzálky ako znak zvýšeného hlasu a na sociálne siete písali správy, že prečo na nich Mark Zuckerberg kričí. Spoločnosť zvažovala aj úplnú zmenu názvu, buď skratku na FB alebo úplne iný (ako materská firma Google - Alphabet). Avšak nakoniec sa podľa slov marketingového riaditeľa vzdali myšlienky, aby to nevyzeralo, že utekajú od zodpovednosti a chcú sa maskovať ako iná spoločnosť.

Jednou z hlavných príčin, prečo firma tlačí do popredia titul Facebook, má byť aj nedávna štúdia Pew Research, podľa ktorej iba menej ako 30 percent Američanov vie, že spoločnosť vlastní Instagram alebo WhatsApp.

Analytici a americkí novinári však vidia iný dôvod, podľa nich chce Facebook navonok aj dovnútra vyzerať ako jedna firma a mal by sa tým brániť prípadným budúcim protimonopolným šetreniam, ktorých výsledkom by mohlo byť rozdelenie firmy na samostatné entity. Svedčí o tom napríklad aj fakt, že zamestnanci Instagramu a WhatsAppu tento rok dostali nové emailové adresy, ktoré sú facebookové.

(Facebook, Bloomberg, Axios)

Microsoft mal konferenciu, ktorá bežného človeka nezaujíma. Na konferencii Ignite spoločnosť vedená Satyom Nadellom oznámila inovácie v segmente B2B, teda dôležité najmä pre firmy. V skratke, videli sme potvrdenie odklonu od firmy Windowsu k spoločnosti, ktorá vyrába nástroje pre prácu na všetky platformy.

Pár dní predtým Microsoft oznámil výsledky experimentu v japonskej divízii, v ktorej na mesiac počas leta vyskúšali 4-dňový pracovný týždeň s pozitívnymi výsledkami. Avšak neplánujú v tom pokračovať. V podcaste sme sa rozprávali o tom, že takáto zmena by musela byť celospoločenská, aby sa uchytila, nielen v rámci jednej spoločnosti.

(The Verge, The Guardian, CNET)

Správičky

Ako sa darí TikToku? O populárnej sociálnej sieti z Číny sme sa v podcaste Klik už niekoľkokrát rozprávali, o tom, ako ju Facebook považuje za konkurenciu alebo cenzúre, ktorú vykonávajú jej moderátori, aby bol obsah v súlade s pohľadom čínskej vlády. Na postavenie TikToku na Slovensku sa pozrel aj Filip Struhárik v MediaBrifingu. Zostavil aj rebríček najpopulárnejších Slovákov na sociálnej sieti, ktorý majú aj milióny fanúšikov. (Denník N)

Sloboda na internete klesá. Podľa štúdie Freedom on the Net 2019 klesla deviaty rok po sebe sloboda vyjadrovania a ochrana súkromia na internete. Autori to pripisujú najmä dvom faktorom - zvyšujúce sa zasahovanie do volieb a zvyšujúci sa štátny dohľad. Obidva trendy sa šíria najmä na sociálnych sieťach. V rebríčku krajín je na poslednom mieste Čína a na prvom Island nasledovaný Estónskom. (Vox.com)

Aké je podnikanie v Číne? Veľmi veľmi rýchle. Gilles Raymond opísal svoje skúsenosti s prácou pre čínsku spoločnosť potom, ako kúpili jeho startup. Naučilo ho to tri dôležité lekcie: 1) Hodnoty čínskych firiem sú úzko prepojené s politikou a záujmami štátu. 2) Vďaka takmer bezbariérovej komunikácii cez platformu WeChat dokáže aj globálna spoločnosť urýchliť rozhodovacie procesy. Nie je to ideálna platforma, ale rýchle správy nahradili porady a rozhodovanie sa deje rýchlo vďaka tlaku zhora. 3) Stále neexistuje ideálny nástroj na pre firmy, ktorý by bol "švajčiarskym nožíkom", namiesto toho celý svet používa niektorú z možných kombinácii asi desiatich nástrojov. (Monday Note)

Problém elektrických áut - čo s použitými baterkami? Podľa novej štúdie v Nature môžeme v budúcnosti čeliť problému s veľkým množstvom použitých batérií z elektrických áut, a preto sa od začiatku musí myslieť na ich recykláciu. Štúdia vychádza vo svetle zvyšujúceho sa dopytu a používania elektrickcýh vozidiel, ale zatiaľ málo výrobcov myslí na budúcu recykláciu. (The Verge)

Vyšli prvé recenzie na Microsoft Surface Pro X. Pozitíva sú dobrý dizajn, dobrá klávesnica a celkovo prémiový hradvér. Avšak zariadenie dopláca po softvérovej stránke. Vďaka novému čipu nie sú pre Pro X optimalizované viaceré používané programy, a kvôli tomu sa stáva nespoľahlivým zariadením. (The Verge, CNET, New York Times)

Magazín The Verge pripravil technologického darčekového sprievodcu.

Knižné odporúčanie: Tvorba úspešného zarábajúceho blogu. 40 autorov z Česka a Slovenska na viac ako 400 stranách spísalo, ako vytvoriť web, ktorý môže svojho majiteľa živiť.

