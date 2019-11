Boeing úspešne otestoval únikový systém kapsuly pre ľudí

Pri ďalšom teste poletí loď k ISS.

4. nov 2019 o 16:48 Renáta Zelná

Loď CST-100 Starliner so spustenými štyrmi únikovými motormi. Únikový systém má za úlohu dostať astronautov do bezpečia v prípade nehody na rakete.(Zdroj: NASA TV)

BRATISLAVA. Boeing preukázal, že únikový systém vesmírnej lode Boeing CST-100 Starliner funguje.

Znamená to, že spoločnosť spĺňa niektoré bezpečnostné kritéria Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na prepravu ľudí na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

Loď Starliner už čaká iba jeden test, kým sa do nej posadia astronauti. V decembri by mala letieť k ISS bez posádky. Podľa výsledkov testu určia v NASA prvý pilotovaný let.

Spoločnosť SpaceX, ktorá ma s NASA taktiež zmluvu na prepravu astronautov, test únikového systému lode Crew Dragon zatiaľ iba čaká. Mohol by sa uskutočniť už tento týždeň, informuje web TechCrunch. Testy musel SpaceX dočasne pozastaviť po neočakávanom výbuchu lode v apríli 2019.

Únikový systém majú lode pre prípad nehody, keď je nutné zachrániť modul s posádkou a raketa sa nedá opustiť bežnou cestou. Vďaka systému sa od rakety dokážu odpojiť a vzdialiť.

Pri pondelkovej demonštrácii umiestnili kapsulu Starliner podobne, ako by bola namontovaná na rakete Atlas 5. Na lodi sa aktivovali únikové motory, ktoré ju vyniesli takmer 1,6 kilometra nad zem. Následne odniesli Starliner do bezpečnej vzdialenosti od miesta odpálenia, píše NASA.

Test bol úspešný aj napriek tomu, že sa pri klesaní na zem roztvorili iba dva z troch padákov. Príčinu budú vyšetrovať.

Na palube testovanej lode Starliner bola aj figurína so senzormi. Vďaka nej získajú pracovníci Boeingu a NASA informácie o tom, aký môže mať použitie únikového systému vplyv na človeka.