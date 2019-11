Death Stranding nedočkavého hráča unudí (recenzia)

Death Stranding Páči sa nám: špičková grafika, príbeh, zábava, komplexnosť Nepáči sa nám: život kuriéra je občas stereotypný Hodnotenie: 9,2 Platformy: PlayStation 4

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Sony

Hra so skvelým príbehom, za ktorým stojí ešte zaujímavejší príbeh. Death Stranding existuje len vďaka turbulentnému obdobiu japonskej legendy herného sveta, Hidea Kodžimy. Po nepeknom rozchode s Konami mu ponúkli partnerstvo v Sony a oficiálnu spoluprácu začali koncom roka 2015.

Výsledkom voľných rúk a poriadneho (či skôr neobmedzeného) rozpočtu je hra, ktorú len ťažko môžeme priradiť k nejakému žánru. Je spojením viacerých prvkov, ktoré vo výsledku vytvorili dobre fungujúci celok.

Očakávania od Death Stranding boli extrémne vysoké, veď Hideo informácie dávkoval už od skorej fázy vývoja a častokrát vyzerali až príliš dobre. Výsledok je príjemným prekvapením, na ktoré však musíte mať dostatok času a trpezlivosti.

Príbeh, aký inde nenájdete

V zjednodušenej forme je základná časť príbehu len priemerná. Prenesie vás do budúcnosti, v ktorej sa na našej planéte udiala záhadná apokalypsa, pri ktorej sa spojil svet živých so svetom mŕtvych. Namiesto kostlivcov a zombie sa na svet dostali takzvané bytosti z druhej strany, pre zjednodušenie ich pokojne označme ako duchov.

Ich úlohou nie je vás vystrašiť na smrť, ale stiahnuť so sebou. A práve kvôli nim na povrchu planéty skončil život tak, ako ho poznáme. Ľudia už voľne nežijú, boja sa bytostí a aj časového dažďa, pri dopade ktorého všetko živé starne a materiály sa postupne ničia.

Z veľkej Ameriky zostali len trosky, ľudia sa utiahli do krytov a von vychádzajú, len keď je to nevyhnutné. O zásobovanie sa stará sieť kuriérov, medzi ktorých patríte aj vy. Vašou prvou veľkou úlohou sa stane postupné spájanie jednotlivých kolónií do špeciálnej komunikačnej siete.

Na pozadí toho celého sa odohráva niekoľko dokonale nadväzujúcich menších príbehov, ktoré do seba síce spočiatku zapadajú len málo, no postupom času začnú odkrývať odpovede na množstvo otázok. Po prvej výdatnej hodine, keď budete vo svojej hlave doslova zavalení otázkami, hra zrazu spomalí, aby vám dala vydýchnuť pred ďalšou dávkou informácií.

Tie nie sú nikdy podávané priamočiaro, Kodžima si z hry spravil svoj vlastný opus, prezentovaný v kvalite tých najlepších Hollywoodských filmov. Rozpočet mal zjavne neobmedzený, stačí sa pozrieť na herecké obsadenie.

Kodžima sa ako režisér vyhral s jednotlivými scénami, dynamickým strihom či uhľom pohľadu kamery. Cit pre detail je niekedy neskutočný. Počas prvého stretnutia s bytosťami z druhej strany budete mať zimomriavky rovnako vy, ako aj hlavná postava.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/W-hyFSivSmw

Simulátor chôdze?

Prvých pár hodín plnenia povinností kuriéra je bodom zlomu, ktorý môže odradiť nedočkavých hráčov od pokračovania v hre. Chodenie z jedného miesta na druhé len so základnou výbavou nie je veľmi zábavné, v niektorých častiach skôr rozčuľuje.