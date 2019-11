Klik: Google kúpil Fitbit, čo to znamená pre trh smarthodiniek

Komentovaný prehľad technologických správ.

1. nov 2019

V prehľade sa dočítate:

Ako sa darí Google a prečo kupuje Fitbit

Spotify má stále náskok a počúvanosť podcastov rastie

Koľko času trávia deti pred obrazovkami

Ako Čína prehrala boj o moderné čipy

Aké nové hry sa oplatí vyskúšať

Prehľad správ

Ako sa darí Google? Materská firma Alphabet oznámila tržby v hodnote 40,5 miliárd amerických dolárov (samotný Google 40,43 miliárd) s čistým ziskom 7,07 miliárd (9,19 miliárd pre rokom). Tržby z reklám tvorili 34 miliárd dolárov, zvyšok predstavovali tržby z cloudových služieb, predajov zariadení (Nest, Pixel) alebo transakcií v obchode s aplikáciami Google Play Store. Googlu medziročne klesla cena, za aký predáva jeden klik (CPC) o 2%.

V podcaste hovoríme o správe, že Google sa chystá kúpiť výrobcu smarthodiniek Fitbit, medzičasom bola akvizícia potvrdená. Google zaplatí za Fitbit 2,1 miliardy amerických dolárov. (New York Times)

(Alphabet, CNBC, ZDNet)

Spotify sa darí. Európska streamovacia hudobná služba má za sebou slušný kvartál, v ktorom spoločnosti rástli tržby aj zisky. Má 113 miliónov predplatiteľov a celkovo 266 miliónov mesačne aktívnych používateľov. Ďalšia dominantná platforma je Apple Music, ktorá má 60 miliónov predplatiteľov a na treťom mieste je Amazon Prime Music s 32 miliónmi.

Spotify ohlásilo exponenciálny rast v streamovaní podcastov – medziročne 39%. Podľa Spotify podcasty pomáhajú pri konverzii bežného používateľa na predplatiteľa. Napriek tomu, len 14% mesačne aktívnych používateľov ich počúva. To predstavuje veľký potenciál budúceho rastu.

Pre predplatiteľov testuje služba v Írsku verziu Spotify Kids, ktorá bude súčasťou rodinného predplatného. (Variety)

(Spotify, Qz.com, The Verge)

Nová štúdia hovorí, že tínedžeri trávia denne pred obrazovkou priemerne 9 hodín. Agentúra Common Sense Media merala, koľko času trávia deti pred obrazovkami a čo robia. Zistili, že deti pozerajú 2x viac videa ako pred štyrmi rokmi pri poslednom meraní.

Merali aj rozdiel medzi deťmi rodín s nižším (v prepočte do 3000€ mesačne) a vyšším príjmom (nad 3000€ mesačne). Deti v rodinách s nižším príjmom trávili pred obrazovkami (smartfón, TV, počítač, tablet) priemerne o dve hodiny viac než deti v rodinách s vyšším príjmom. Autori štúdie vysvetľujú, že elektronická zábava je lacná, bohatšie deti majú viac rôznych aktivít a krúžkov. Avšak nehodnotili to nevyhnutne ako zlé znamenie, veľmi záleží, ako ten čas deti využívajú.

Pri mladších deťoch (8-12 rokov) prevládalo medzi aktivitami sledovanie videí – viac ako polovica času, na druhom mieste boli hry (31%) a zvyšok venovali čítaniu (2%). Pri starších deťoch tiež prevládalo pozeranie videí (39% času), na druhom mieste boli hry (22%) a na treťom sociálne siete (16%).

(Vox.com, Washington Post, Qz.com)

Ako Čína prehrala boj o moderné čipy. Keď v roku 1958 americký vynálezca Jack Kilby vynašiel integrovaný obvod, spôsobil revolúciu – zrazu mohli byť počítače menšie ako celé miestnosti a odvtedy sa len zmenšovali. Čína prišla s vlastným integrovaným obvodom v roku 1965, napriek tomu, o desiatky rokov neskôr sa iba 16% potrebných polovodičov vyrába v Číne, zvyšok musia čínske technologické firmy dovážať.

Zlom v náskoku Číny nastal v 80-tych a 90-tych rokoch, keď sa krajina a celý technologický sektor sústredili na výrobu a zabudli na inovácie a vývoj. Kým Čína budovala fabriky, Spojené štáty vyvíjali, podávali si patenty a budovali know-how. Keď si to v Číne neskôr v 90-tych rokov uvedomili, bolo už neskoro a aj Južná Kórea alebo Taiwan boli na tom lepšie.

V súčasnej obchodnej vojne so Spojenými štátmi preto Čína dopláca na minulé zlé rozhodnutia, a preto investuje čínska vláda miliardy do vývoja polovodičov.

(South China Morning Post, Bloomberg)

Správičky

Apple

Rekordný štvrtý kvartál pre Apple. (Nie, nečítate zle, Apple inak eviduje a hlási kvartály ako iné technologické firmy.) Spoločnosť ohlásila tržby v hodnote 64 miliárd dolárov, z toho 51,5 miliárd bolo z predaja produktov a 12,5 miliardy zo služieb. Aj keď tržby z predaja produktov klesli (najmä iPhonov a Macov, predaj iPadov stúpol), výrazný nárast v segmente služieb znamenal historicky najlepšie tržby v štvrtom kvartáli. Tim Cook investorom povedal, že transakcie prostredníctvom Apple Pay medziročne narástli viac ako dvojnásobne, čím prekonali PayPal. (Apple, The Verge, CNBC, SME Ekonomika)

Apple potichu ukázal nové bezdrôtové slúchadlá AirPods Pro. V predali sú od 30. októbra za $249. Na Slovensku si ich môžete kúpiť od 260 eur. Okrem dizajnovej zmeny je veľkou novinkou aktívne potláčenie okolitého hluku. Puzdro je väčšie ako majú AirPods a nemá USB-C. Slúchadlá by mali vydržať 4,5 hodiny a puzdro viac ako 24 hodín nabíjania. Prvé recenzie sú pomerne pozitívne, recenzenti zatiaľ vytýkali len vyššiu cenu. (The Verge, CNET, BuzzFeed News)

Apple najíma nový tím, ktorého úlohou bude dohnať Amazon a Google v smart zariadeniach. Spoločnosť Tima Cooka vie, že HomePod neznamenal úspech, a preto investuje do nového tímu inžinierov, ktorého úlohou bude dobehnúť náskok zariadení Nest a Echo. (Bloomberg)

Facebook

Výborný kvartál Facebooku. Napriek sústavným škandálom, ktorým sociálna sieť neustále čelí, je jej ekonomika nespochybniteľná – tržby medziročne narástli o 29% na 17,7 miliárd dolárov, Facebook zvýšil zisk o 19% na 6,1 miliardu a zvýšil sa aj počet denne aktívnych používateľov – 1,6 miliardy ľudí používa sociálnu sieť denne a 2,5 miliardy mesačne. Mobilná reklama tvorila až 94% reklamných tržieb. Dôležitá metrika ARPU (priemerné výnosy na používateľa) tiež rástla vo všetkých regiónoch. Facebook povedal, že niektorú z jeho mobilných aplikácií – Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp – používa pravidelne 2,8 miliardy používateľov. (Facebook, New York Times, TechCrunch)

Priemerné výnosy na používateľa Facebooku. (zdroj: Facebook)

Facebook chce radiť ohľadom zdravia. Zdravotníctvo je jedným z najväčších globálnych odvetví, ktoré nebolo dosiaľ ovládnuté veľkými technologickými gigantmi. Svoje programy majú Amazon, Alphabet (Google) aj Apple. Facebook predstavil novú funkciu ‘Preventívne zdravie’, ktorá na základe veku a pohlavia používateľa poskytne odporúčania na vyšetrenie a zobrazí najbližšie zdravotné strediská. Služba je dostupná zatiaľ len v Spojených štátoch. (Bloomberg, Facebook)

V roku 2010 vyšiel film Sociálna sieť, ktorej scenár napísal Aaron Sorkin a teraz napísal otvorený list hlavnému protagonistovi – Markovi Zuckerbergovi. Jeho hlavná výčitky spočíva v prístupe Facebooku k politickej reklame. Sociálna sieť nezakáže reklamu od politikov, ani keď bude očividne a dokázateľne klamať. (New York Times)

Ostatné kvartálne výsledky

Samsung nemá za sebou dobrý kvartál. Aj keď tržby boli vyššie, než analytici očakávali, stále išlo o medziročný 5,3% prepad na 53 miliárd amerických dolárov. Spoločnosť pocítila nižší záujem o smartfóny a menej sa predávali aj ich čipy, ktoré tvoria popri telefónoch a TV významný objem tržieb Samsungu. Napriek nepriaznivým recenziám na skladací Galaxy Fold, Samsung vidí v týchto zariadeniach budúcnosť. (CNET)

Nintendu sa darí. Japonský predajca videohier a herných konzol predal v minulom kvartáli 4,8 miliónov kusov Switch konzol, čo predstavuje takmer 50% medziročný nárast. Z toho o 100 dolárov lacnejšia Lite verzie tvorila 1,85 miliónov. (The Verge)

Lyft chce byť v čiernych číslach, ale zatiaľ len zvyšuje stratu. V treťom kvartáli boli tržby spoločnosti 955,6 miliónov dolárov, čo predstavuje 63% medziročný skok, avšak strata sa zdvojnásobila na 463.5 miliónov dolárov. (New York Times)

AMD malo najlepší kvartál od roku 2005. Tržby dosiahli 1,8 miliard dolárov. Šéfka spoločnosti Lisa Su povedala, že išlo o prvý kompletný kvartál, keď sa predávali nové 7-nanometrové procesory Ryzen, Radeon a Epyc, čo spôsobilo veľmi dobré výsledky. (VentureBeat)

Streamovacie vojny

Vyskúšali sme službu Apple TV+, nie je dôvod za ňu platiť. Aspoň zatiaľ nie. (SME Tech)

Prvá obeť streamovacích vojen – PlayStation Vue. Sony ohlásilo, že začiatkom budúceho roka zatvorí svoju službu, ktorú spustilo v roku 2015. (Wall Street Journal)

AT&T a WarnerMedia oznámili podrobnosti o službe HBO Max. Vysielať začne od mája 2020 a mesačný poplatok bude 15 amerických dolárov. AT&T plánuje najbližšie 3 roky investovať 4 miliardy dolárov do služby a má cieľ získať 50 miliónov predplatiteľov v Spojených štátoch a do 90 miliónov globálne do roku 2025. Na službe budú dostupné seriály ako Priatelia, Big Bang Theory, Rick nad Morty alebo South Park a filmy ako Votrelec, Marťan alebo Blade Runner. Keby sa niekto pýtal, prečo na HBO Max nebudú Harry Potter filmy, tak preto, lebo Time Warner predalo práva na nich NBCUniversal do roku 2025... (Vox.com)

HBO natočí 10-dielny seriál zo sveta Hry o tróny. House of the Dragon sa bude odohrávať 300 rokov pred udalosťami Hry o tróny a pôjde o dejiny rodu Targaryen. Zatiaľ nie je známy dátum uvedenia. (SME Kultúra, The Verge)

Vyšla nová ukážka seriálu Zaklínač a dozvedeli sme sa, že Netflix seriál uverejní 20. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ndl1W4ltcmg

Hry

Mario Kart Tour. Nintendo má ďalší veľký hit v podobe mobilnej hry Mario Kart Tour na motívy populárnej konzolovej verzie Mario Kart. Za prvý mesiac si hru stiahlo 124 milión používateľov, lepší prvý mesiac mala len hra Pokémon GO (163 miliónov). Hra priniesla Nintendu zatiaľ vyše 37 miliónov dolárov. (Google Play Store, App Store)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/1V6XecP27wE

Witcher na Switchi. Legendárna RPG hra prišla po rokoch aj na prenosnú hernú konzolu Nintendo Switch. Nie je tak krásna, no zostala rovnako zábavná a čo je hlavné, môžete sa ju hrať prakticky kdekoľvek. (SME Tech)

Death Stranding. Najočakávanejšia hra pre tento rok s dokonalým príbehom, krásnou grafikou a množstvom známych hercov. Hideo Kojima opäť vytvoril jedinečnú hru, ktorá sa nedá zaškatuľkovať. (recenzia Matúša Paculíka vyjde na SME čoskoro, Polygon, IGN, Kotaku)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/d2-URubXB-w

Recenzie

Surface Laptop 3 od Microsoftu je podľa prvých recenzií veľmi solídny laptop, vyčítajú mu najmä slabú baterku a niekoľko zvláštnych chýb správania. (The Verge, ZDNet, CNET)

Bezdrôtové slúchadlá Echo Buds od Amazonu majú veľmi dobré hodnotenia. Najviac vyzdvihujú recenzenti kvalitu zvuku, cenu a tlmenie zvuku s technológiou od Bose. (The Verge, CNET, TechCrunch)

