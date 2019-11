Vyskúšali sme službu Apple TV+, nie je dôvod za ňu platiť

Kompletnú ponuku stihnete pozrieť za predĺžený víkend.

1. nov 2019 o 11:17 Matúš Paculík

Po mesiacoch čakania kalifornská spoločnosť spustila svoju streamovaciu službu Apple TV+.

Na prvý pohľad môže pôsobiť ako konkurencia k HBO Go a Netflixu, no jej obsah je výhradne exkluzívny, takže ho nikde inde neuvidíte.

Najpohodlnejšie na Apploch

Služba oficiálne funguje od 1. novembra, sledovať ju môžete na prakticky akomkoľvek zariadení.

Najpohodlnejšie na zariadeniach priamo od Apple, teda na tých, kde si môžete nainštalovať aj plnohodnotnú aplikáciu.

Sem patrí Apple TV, smartfóny iPhone, prehrávač iPod a tablety iPad.

Aplikáciu nájdete aj niektorých televízoroch a zvyšok divákov môže pozerať obsah v internetovom prehliadači na adrese tv.apple.com.

Mesačný poplatok je 4,99 eur, pri kúpe nových zariadení získate ročné predplatné zadarmo.

Pri starších zariadeniach a pozeraní na televízoroch a internetovom prehliadači je skúšobná doba len sedem dní.

Služba je hneď od začiatku dostupná v stovke krajín vrátane Slovenska. Filmy sú dabované do viacerých jazykov, my si musíme vystačiť len so slovenskými titulkami aj pri obsahu určenom pre deti.

Obmedzená ponuka

Ponuka je zatiaľ veľmi obmedzená a pri pohľade na zoznam titulov pochopíte, prečo ste k svojmu novému iPhonu dostali ročné predplatné zadarmo.

Jeden film a osem seriálov zvládne odhodlaný divák za predĺžený víkend. Obsah tu bude pribúdať na pravidelnej báze.

Vybrať by si mohol každý, je tu čierna komédia, niečo pre tínedžerov, sci-fi dráma s Rusmi na Mesiaci a nechýba ani Jason Momoa v drsnej akcii. Dve série pre deti vyzerajú zaujímavo a to je zhruba všetko.

Za päť eur dnes nájdete násobne lepšiu ponuku na HBO a pri Netflixe sa dvojnásobná cena tiež oplatí.

Z pohľadu obsahu Apple TV+ výrazne zaostáva, čo sa ale dalo očakávať s ohľadom na podstatu služby.

Tvorba vlastného obsahu sa nedá urýchliť, aj preto v Apple zvolili akciu s ročným predplatným zadarmo.

Teraz službu berte len ako skúšobnú verziu, ktorá má 12 mesiacov na to, aby sa dokázala rozbehnúť a začala konkurovať zvyšku trhu.