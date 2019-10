Od plastov chcú vyčistiť aj rieky. Ocean Cleanup predstavil nové zariadenie

Dve zariadenia už fungujú.

28. okt 2019 o 15:29 Renáta Zelná

Ocean Cleanup chce zachytávať plastové odpadky ešte skôr, ako sa dostanú do oceánu. Dva zberače Interceptor už vypustili v Ázii.(Zdroj: Ocean Cleanup)

BRATISLAVA. Najviac plastových odpadkov do oceánov prúdi z riek. Za osemdesiat percent riečneho znečistenia pritom môže jedno percento svetových riek.

Organizácia Ocean Cleanup, ktorá úspešne zostrojila čistič oceánov, sa rozhodla začať s čistením už pri zdroji oceánskych odpadkov.

V sobotu ukázali nový prístroj Interceptor, ktorý má zachytávať riečne odpadky. Na zberači pracovali od roku 2015. Dva už vypustili na riekach v Ázii.

Ako funguje čistič riek

Čistič riek je zložený z plavidla Interceptor a z bariéry, ktorá pláva na riečnej hladine. Na rieke sú umiestnené tak, aby nebránili v riečnej doprave.

Bariéra zachytáva odpadky a vedie ich k otvoru v plavidle. V ňom sa nachádza pás, ktorý odpad dopraví do kontajnerov v plavidle.

Súvisiaci článok Upravený čistič oceánov úspešne zachytáva odpadky Čítajte

Každá loď má šesť kontajnerov. Dokážu naraz skladovať 50-metrov kubických odpadu, potom ich potrebné vyprázdniť.

Keď je Interceptor takmer plný, zašle automatickú správu miestnym operátorom.

Tí kontajnery vyprázdnia pri brehu rieky. Odpadky putujú do miestnych zariadení na spracovanie odpadu.

Interceptor denne zachytí päťdesiattisíc kusov odpadkov. Pri špeciálnych podmienkach ich môže zachytiť až stotisíc. Funguje na solárny pohon a odpadky z rieky zbiera autonómne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/bm1rH70wfJo

Dva čističe v Ázii

Ocean Cleanup zatiaľ zostavil štyri riečne čističe. Dva systému už fungujú v Jakarte a na rieke Klang v Malajzii.

Tretí zberač vypustia na rieke Mekong pri meste Can Tho vo Vietname. Štvrtý systém by mal putovať do mesta Santo Domingo v Dominikánskej republike.

O riečny zberač odpadkov prejavil záujem aj Bangkok a okres Los Angeles County.

Zariadenie na čistenie riek nie je úplnou novinkou. Podobné plavidlo už niekoľko rokov zbiera odpadky z rieky Jones Falls na mieste, kde ústi do zálivu v Baltimore.

Aj zberač menom Mr. Trash Wheel má bariéru, ktorá odpadky dopravuje až k pásu a následne do kontajnerov. V roku 2016 a 2018 vypustili v meste dva podobné zberače - Professor trash Wheel a Captain Trash Wheel.

Projekt organizácie Ocean Cleanup má jediný globálny rozmer. Ich zachytávač odpadkov je možné vypustiť takmer na akejkoľvek rieke.

Spolu s partnermi by chceli do roku 2025 riešiť problém s plastami v tisícke najviac znečisťujúcich riek.