Klik: Kontroverzný TikTok z Číny je čoraz populárnejší aj na západe

Komentovaný prehľad technologických správ.

26. okt 2019 o 0:06 Jozef Jakubčo, Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Matúš Paculík

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/4Zz4sPCdXuWWmJe1BwCv50

V prehľade sa dočítate:

Zuckerberg vypovedal pred kongresom

Začala kvantová nadvláda?

TikTok ďalej rastie a stáva sa aj učebnou pomôckou

Ako fotiť smartfónom?

Prehľad správ

Zuckerberg vypovedal pred kongresom. Šéf Facebooku vypovedal v stredu pred finančným výborom amerického Kongresu, aby obhájil kryptomenu Libra. Vypovedal približne 6 hodín. Pár týždňov predtým ohlásili viacerí partneri, že od projektu odstupujú.

Na rozdiel od výpovedí, ktoré poskytol po prepuknutí škandálu Cambridge Analytica, vyzeralo vypočúvanie ešte viac ako pripravená scéna, počas ktorej sa publikum nič nové nedozvedelo. Americkí zákonodarci boli lepšie pripravení, vymenovali takmer všetky škandály sociálnej siete a často sa snažili Zuckerberga pritlačiť k jasnej odpovedi alebo dostať do úzkych.

Šéf Facebooku však trpezlivo a zdvorilo odpovedal a nenechal sa vyrušiť ani keď mu skákali do reči. Ak však na niečo nevedel presne odpovedať, boli to práve otázky, ktoré súviseli s kryptomenou Libra – ktorými záknonmi sa bude riadiť? bude mena úplne anonymná? Na mnohé otázky nemal presnú alebo žiadnu odpoveď.

(Vox.com)

Začala kvantová nadvláda? Google oznámil, že dosiahol stav, keď kvantové počítače vyriešia problém, ktorý klasické počítače nezvládnu – kvantovú nadvládu. Spoločnosť tvrdí vo zverejnenej štúdii, že ich kvantový procesor Sycamore zvládol za 200 sekúnd urobiť výpočet, ktorý by najvýkonnejšiemu superpočítaču súčasnosti trval desaťtisíc rokov.

Najvýkonnejší superpočítač na svete pritom vlastní IBM. V odpovedi Googlu IBM vysvetľuje, že kvantovú nadvládu nedosiahli, lebo zle si to spočítali. Ide totiž o spôsob, ktorým výskumníci z Google rátali, ako dlho by trvalo daný úkon urobiť klasickému počítaču. IBM tvrdí, že iným spôsobom výpočtu by to trvalo 2 a pol dňa.

Viacerí nestranní výskumníci však oznam Google označili za prelom, ale upozornili, že o reálnej kvantovej nadvláde sa budeme môcť rozprávať až v momente, keď kvantové počítače budú schopné robiť niečo užitočné.

(SME Tech, New York Times, MIT Technology Review)

TikTok ďalej rastie a stáva sa aj učebnou pomôckou. Počas uplynulého týždňa vyšli dve správy ohľadom čínskej sociálnej siete TikTok (pôvodne Musical.ly). Najskôr denníka New York Times zmapoval, ako TikTok mení krúžky na amerických stredných školách. Učitelia vytvárajú TikTok krúžky, kde so žiakmi sledujú populárne videá na sociálnej sieti a neskôr sa ich snažia napodobňovať.

Naopak denník Wall Street Journal zistil, že sociálna sieť zakázala niekoľko desiatok účtov, ktoré šírili islamistickú propagandu Islamského štátu (ISIS). ISIS aj v minulosti používala sociálne siete na lákanie mladých do svojej organizácie. TikTok zamestnáva tisícky moderátorov, ktorí kontrolujú vhodnosť obsahu. Veľká časť je v Číne, ale ďalší sú aj Spojených štátoch a inde na svete.

Práve čínske korene a možné podriadenie čínskej vláde vyvolávajú otázky a nedôveru aj u amerických senátorov. Dvaja z nich žiadajú vyšetrenie, či sociálna sieť nepredstavuje ohrozenie pre krajinu. TikTok sa na blogu bráni, že všetky dáta amerických používateľov sú na serveroch v Spojených štátoch, a keby prišla žiadosť od čínskej vlády na vymazanie nejakého obsahu, tak ju odmietnu. Pritom TikTok v Číne už cenzuroval videá z Hongkongu.

(New York Times, Wall Street Journal, The Verge)

Čo je dobrá fotka? V podcaste sme dlhší segment venovali rozdielom medzi fotením fotoaparátom a smartfónmi. Odpovedali sme na otázky: Kto by si mal radšej kúpiť fotoaparát? Kedy využijete skôr smartfón? Ktoré smartfóny fotia najlepšie? Ako dobre fotiť smartfónom? Ako si zálohovať fotografie? Ako fotky zdieľať medzi rodinnými príslušníkmi?

Správičky

Prichádza zlatý vek pre detský obsah na streamovacích platformách. S príchodom Disney+, ktoré bude mať veľmi širokú ponuku obsahu pre deti, sa snažia posilniť svoj detský katalóg aj konkurenčné služby, najmä Netflix. Platforma, ktorú vybudoval Reed Hastings, potichu zhromažďuje tvorcov detského obsahu a mnohí prišli práve z Disney alebo Pixaru. Podľa štatistík až 60 percent používateľov Netflixu sleduje službu s deťmi alebo celou rodinou naraz. Netflix už minul na takýto obsah miliardy dolárov. (New York Times)

ESET zverejnil zistenia o operáciách ruskej hackerskej skupiny Dukes. Počas posledných rokov mali napadnúť a špehovať na dvoch ministerstvách zahraničných vecí východoeurópskych krajína a jednej z EÚ. Používali sofistikovaný typ malvéru, ktorý “ticho sedel v počítači" a veľmi sa snažil vyhnúť detekcii. Dukes (označujú aj ako Cozy Bear alebo APT29) sú napojení na ruskú Službu zahraničnej rozviedky (SVR). (Wired)

Ktoré sú najúspešnejšie zdravotnícke mobilné aplikácie v Európe? Magazín SIfted.eu dal dokopy rebríček.

Vyšli prvé recenzie na Google Pixel 4. Magazín The Verge novú generácia hodnotí ako jeden z najlepší Android telefónov, naopa Wired píše, že za tú cenu sa neoplatí a odporúča radšej lacnejší Pixel 3A alebo OnePlus 7T. New York Times zas píše v súvislosti s Pixel 4, že Google sa musí snažiť viac.

Spotify vs. hudba. Magazín Fortune v dlhej reportáži popisuje, ako Spotify a ostatné streamovacie služby zachránili hudobný priemysel. (Fortune)

Kvartálne výsledky:

Amazon má za sebou na prvý pohľad menej úspešný kvartál, s medziročným rastom tržieb, ale poklesom ziskov. Darilo sa cloudu (AWS) a rástli aj tržby z predplatiteľských služieb. Ako poznamenali viacerí analytici – Amazon je opäť v režime ‘investujeme’, preto pokles ziskov. (VentureBeat)

Microsoft sa teší z rastúcich tržieb z kancelárskeho balíka Office 365. Podľa posledných údajov má 200 miliónov predplatiteľov služby. Šéf Microsoftu Satya Nadella prezradil na konferenčnom hovore s investormi, že hre Minecraft sa mimoriadne darí a má rekordné tržby. (The Verge)

eBay nezaznamenal výraznejší rast v tržbách, avšak podiel aktívnych predajcov na platforme sa zvýšil o 4 percentá a aktuálne si na eBayi môžete kúpiť veci od 183 miliónov predávajúcich používateľov. (ZDNet)

PayPal prekonal očakávania analytikov a zaznamenal medziročné zvýšenie tržieb spolu s pridaním takmer 10 miliónov nových účtov. Dokopy službu používa 295 miliónov používateľov. (MarketWatch)

Twitter nemá za sebou dobrý kvartál, sociálna sieť hlásila viacero problémov, ktoré súviseli aj s reklamnou technológiou, vďaka čomu boli nižšie tržby. Denne aktívnych používateľov bolo 145 miliónov. (Bloomberg)

Naopak dobrý kvartál má za sebou Tesla. Spoločnosť na konferenčnom hovore s investormi naznačila, že onedlho oznámi, kde postaví európsku Gigafactory, v ktorej chce vyrábať autá už v roku 2021. Gigafactory v Šanghaji bola postavená za 10 mesiacov. (CNBC)

Snapchat mal tiež dobrý kvartál, počet denne aktívnych používateľov stúpol o 7 miliónov a sociána sieť zvýšila aj svoje tržby. (TechCrunch)

