Preskúmali obrovskú dutinu plnú kryštálov. Je prístupná aj verejnosti

Geódy sa väčšinou zmestia do dlane.

21. okt 2019 o 15:08 Renáta Zelná

PULPÍ, BRATISLAVA. Zvyčajne sa zmestia tak akurát do ruky. No do geódy - dutej horniny vyplnenej kryštálmi - pri španielskom meste Pulpí sa vojde takmer desať ľudí.

Nádherný prírodný útvar má jedenásť kubických metrov a je najväčší svojho druhu v Európe.

Vedci analyzovali kryštály z geódy Pulpí a zisťovali, ako narástla do obrovských rozmerov. Svoje zistenia uverejnili vo vedeckom časopise Geology.

Ocitol sa v dutine

Geódy bežných rozmerov vyzerajú zvonku takmer ako obyčajný kameň.

Keď ich rozdelíte na polovicu, odhalí sa dutina vyplnená kryštálmi minerálov.

Keď v roku 1999 Javier Garcia-Guinea objavil geódu Pulpí, nemusel ju rozpoliť. Zrazu sa v ocitol v dutine s priesvitnými sadrovcovými kryštálmi.

"Ohýbať svoje telo medzi obrovskými kryštálmi je neuveriteľný pocit," povedal pre BBC Garcia-Guinea zhruba pred dvadsiatimi rokmi.