Klik: Google má cestu, ako vyhrať nad Applom

Komentovaný prehľad technologických správ.

19. okt 2019 o 0:29 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/1dUrxZ0X3lNrOvXwKXHw0w

V prehľade sa dočítate:

Google novinky - Pixel telefóny aj smart zariadenia

Prečo niekoľko hodín nebola dostupná najpopulárnejšia hra sveta - Fortnite

Čo ukázal tretí kvartál Netflixu?

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Prehľad správ

Google predstavil novú generáciu svojich smartfónov a smart zariadení pre domácnosť. V princípe ide o generačnú obnovu a konsolidáciu portfólia pre hlasových asistentov pod jednu strechu.

V skratke:

Pixel Buds - nová generácia bezdrôtových slúchadiel. Sľubujú dobrý dosah, lepší zvuk, dobrú kvalitu zvuku z mikrofónu a inteligentnú úpravu hlasitosti. Predávať sa budú začiatkom roka 2020 za 179 dolárov.

- nová generácia bezdrôtových slúchadiel. Sľubujú dobrý dosah, lepší zvuk, dobrú kvalitu zvuku z mikrofónu a inteligentnú úpravu hlasitosti. Predávať sa budú začiatkom roka 2020 za 179 dolárov. Pixel Book Go - prvý notebook od Googlu za príčetnú cenu. Google predáva svoje notebooky s operačným systémom Chrome OS už niekoľko rokov. Pod značkou Pixel predával väčšinou zariadenia za približne tisíc dolárov. Na notebooky určené prevažne pre školy a študentov to bola celkom vysoká suma. Teraz najlacnejšiu verziu svojho notebooku ponúkne za 649 dolárov .

- prvý notebook od Googlu za príčetnú cenu. Google predáva svoje notebooky s operačným systémom Chrome OS už niekoľko rokov. Pod značkou Pixel predával väčšinou zariadenia za približne tisíc dolárov. Na notebooky určené prevažne pre školy a študentov to bola celkom vysoká suma. . Pixel 4 a Pixel 4 XL - generačná obnova referenčného smartfónu od Googlu. Má mať skvelý fotoaparát, nový radarový senzor, rýchle odomykanie tvárou, slušný procesor a displej s vysokou frekvenciou, čo vytvára dojem plynulosti. Telefóny vyzerajú pekne a lepšie pracujú s umelou inteligenciou od Googlu priamo na zariadení, čiže niektoré funkcie Google asistenta budú rýchlejšie, ďalšie fungujú aj bez pripojenia. Google ukázal napríklad novú aplikáciu na prepisovanie hovoreného slova do textu. Funguje úplne offline a podľa prvých dojmov bol prepis znepokojivo presný. Problémom môže byť batéria, ktorej kapacita sa pri menšom modeli od minulého roka znížila, no teraz musí kŕmiť náročnejší displej a nový senzor.

- generačná obnova referenčného smartfónu od Googlu. Má mať skvelý fotoaparát, nový radarový senzor, rýchle odomykanie tvárou, slušný procesor a displej s vysokou frekvenciou, čo vytvára dojem plynulosti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/S0CcIrSCU0k

Najzaujímavejšia vec na celom podujatí bola, ako veľmi Google tlačil na hlasového asistenta a služby poskytované mimo telefónu - napríklad cez slúchadlá či inteligentné reproduktory v dome.

Firma si upratala celé portfólio inteligentných zariadení pod značku Nest a spojila všetky funkcie pod jednu aplikáciu Google. Firma začína veriť virtuálnemu asistentovi dosť na to, aby z neho spravila hlavný bod programu. Zároveň na systém prekladá čoraz viac služieb.

Napríklad nové zariadenie Nest Wifi, ktoré slúži ako wifi router spojený so smart reproduktorom umožňuje ovládať nastavenia siete hlasom. Môžete ho napríklad požiadať aby vypol prístup pre konkrétne zariadenie.

Google sa snaží vystavať celú sieť zariadení, ktoré vylomia počítačovú inteligenciu zo zajatia smartfónu. Mobil ostane jej hlavným strediskom, ale nebude už jediným miestom, kde bude zákazník čerpať benefit a pohodlie digitálnych služieb. Google má v tomto poli výhodu.

Celá firma je nastavená tak, aby obsluhovala zákazníka službami na rôznych zariadeniach, len doteraz cez ne chcela predávať reklamu. Teraz sa zdá, že ide poskytovať služby - menovite inteligenciu. Google má na rozdiel od Amazomu, Microsoftu či Facebooku výhodu v tom, že cez operačný systém Android kontroluje skúsenosť zákazníkov na mobiloch, ktoré sú naďalej kľúčové.

Zároveň ale má ekosystém, služby a rastúce know-how pri vytváraní ambientných výpočtových zariadení ako sú smart reproduktory. Tie na rozdiel od Applu vie doplniť užitočnými a funkčnými službami. Ak je budúcnosť digitálnych firiem naozaj vo všadeprítomných zariadeniach, Google práve ukázal ako vyzerá jeho cesta k porážke Applu aj Amazonu.

(tech.sme.sk, Stratechery)

Fortnite - Prečo najpopulárnejšia hra na svete nebola dostupná takmer na dva dni? Odpoveď jedným slovom by bola: marketing.

V nedeľu 13. októbra vcucla celú mapu Fortnite pred očami hráčov čierna diera. Stalo sa to bez špeciálneho oznamu a mohlo to na prvý pohľad vyzerať ako chyba servera. Milióny fanúšikov (Fortnite má 250 miliónov registrovaných hráčov) pozerali na čiernu obrazovku a čakali, čo sa bude diať.

Na sociálnych sieťach hry tiež neboli žiadne oznamy, dokonca zmizli predošlé príspevky a pribúdali len fotky čiernej diery. Toto trvalo to takmer dva dni. Odhaduje sa, že herné štúdio Epic, ktoré hru vyvinulo a prevádzkuje mohlo stratiť až desiatky miliónov dolárov za ten čas.

Napriek tomu to spôsobilo, že o hre sa začalo veľa rozprávať, dostala sa do médií, hráči ukazovali svoje staršie videá, ako sa hrajú Fortnite a ajcelebrity sa začali pýtať, čo je to ten Fortnite, keď všetci o tom hovoria.

Epic dosiahol presne, čo chcel – vdýchol do spoločnosti medzi hráčov nový záujem o hru a po niekoľkých desiatkach čiernej diery predstavil novú mapu s novými možnosťami hry.

Bližšie vysvetlenie výpadku je pomerne jednoduché – pri veľkej zmene hry (nová mapa) musí herné štúdio reorganizovať databázy, čo sa navonok bežne prejavuje nejakým výpadkom. Podobnésituácie nastávajú aj u iných hier, väčšinou to plánujú na noc, keď je najmenej hráčov a netrvá to dlho.

Avšak Epic sa z toho rozhodol urobiť celú kampaň a vyšlo im to, o ich hre sa znova všade hovorilo. Napriek tomu, že takmer dva dni sa ju nikto nemohol hrať.

(Quartz, Twitter)

Čo ukázal tretí kvartál Netflixu? Streamovacie vojny o našu pozornosť pokračujú a Netflix mal za sebou posledný kvartál bez reálnej konkurencie. To sa zmení už v novembri, najprv začne vysielať Apple TV+ (1. 11.) a neskôr Disney+ (12. 11.), a pár mesiacov na to predstaví v roku 2020 AT&T službu HBO Max.

Netflix má po treťom kvartáli 158 miliónov predplatiteľov a šéf firmy Reed Hastings počas ohlásenia výsledkov hovoril najmä o tradičnej TV ako najväčšej konkurencii pre Netflix. (Vox, CNBC)

Magazín Hollywood Reporter sa pozrel, ako sa darí Apple a Disney v streamovacích vojnách. Lepšie je na tom Disney, ktoré však vsadilo na službu Disney+ veľa a v prvé roky bude prichádzať o viac peňazí (filmy a seriály, ktoré doteraz spoločnosť licencovala pre TV a dostávala za to milióny dolárov, dá teraz na vlastnú streaovaciu platformu). Disney chce mať do 5 rokov (koniec 2024) 60 – 90 miliónov predplatiteľov.

(Hollywood Reporter: Disney+)

Naopak Apple sa učí, aké to je vyjednávať s hollywoodskymi hviezdami a kreatívnymi tvorcami filmov. Najprv im museli vysvetliť, že produkcia musí napĺňať ideály spoločnosti. Neskôr, keď boli reprezentanti firmy aj na mieste nakrúcania dávali pozor a upozorňovali tvorcov, aby nejako neurazili Čínu a nevznikla kontroverzia. Okrem toho viaceré nakrúcania nestíhali a Apple zaplatil veľmi veľa peňazí za natáčania a slávnych hercov. Už teraz forma presiahla svoj cieľ minúť jednu miliardu na obsah.

(Hollywood Reporter - Apple TV+)

Správičky

Zuckerberg obhajoval svoje rozhodnutia. Šéf Facebooku cez týždeň vystúpil na americkej univerzite Georgetown s prejavom, v ktorom obhajoval sociálnu sieť ako sprotredkovateľa slobodného prejavu. Okrem iných vecí obhajoval aj kontrovezné rozhodnutie Facebooku nezakročiť proti politickej reklame, aj keď dokázateľne klame. Jeho prejav si vyslúžil mnoho posmešných reakcií napríklad na Twitteri. (New York Times)

Facebooková Libra je pred smrťou. Projekt vlastnej krytomeny Facebooku, ktorý sa poriadne nenarodil, má veľké problémy kvôli tomu, že odišla väčšina veľkých partnerov, ktorí mu dodávali okrem iného serióznosť. (Wall Street Journal)

Recenzie na Facebook Portal: Vylepšili to, zariadenie aj vyzerá lepšie, ale stále je primárne pre videohovory, a najmä je to kamera napojená na Facebook vo vašej obývačke. (The Verge, Wired, Engadget)

IBM nemalo dobrý kvartál. Ide o piaty kvartál spoločnosti po sebe, keď jej klesali predaje. IBM kúpilo softvérovú spoločnosť Red Hat za 34 miliárd dolárov. Očakávania boli, že Red Hat výraznejšie pohne s cloudovým biznisom. To sa čiastočne naplnilo, no rast je pomalší, než sa očakávalo. (Bloomberg)

Magazín Wired vybral najlepšie znejúce bezdrôtové slúchadlá. Víťaz: Sony WH1000XM3. Druhé miesto: Bose Noise Cancelling 700. (Wired)

Robot sa naučil zložiť Rubikovu kocku. Nový výskum organizácie OpenAI ukázal robotickú ruku Dactyl, ktorá dokáže zložiť Rubikovu kocku jednou rukou. Podľa profesorov robotiky ide o naozaj zložitý úkon a dokazuje to pokročilosť umelej inteligencie v robotovi. Výskum tiež hovorí, že Dactyl sa naučil skladať kocku s gumenými rukavicami alebo s niekoľkými prstami navzájom spojenými. (MIT Technology Review)

Robotická ruka Dactyl od OpenAI (zdroj: OpenAI)

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Rozhovory ZKH je diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.