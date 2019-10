Da Vinci pred päťsto rokmi navrhol most. Zisťovali, či by sa dal postaviť

Most by mal až 280 metrov.

15. okt 2019 o 17:53 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Začiatkom šestnásteho storočia chcel osmanský sultán Bajazid II. prepojiť Konštantinopol so susednou oblasťou Galata pomocou obrovského mosta.

Súvisiaci článok Za umeleckým nadaním Leonarda da Vinciho mohla byť zraková vada Čítajte

Na žiadosť zareagoval Leonardo da Vinci. Navrhol na svoju dobu netradičný, priam ambiciózny most, ktorým zavrhol všetky vtedajšie prístupy.

Da Vinciho most mal držať pohromade iba silou tlaku.

Vynálezca riešenie nikdy neuskutočnil, nikto tak nevedel, či by sa most dal naozaj skonštruovať.

Po viac ako päťsto rokoch inžinieri z Massachusettského technologického inštitútu jeho návrh pretavili do reálneho modelu mosta, pričom zvážili vlastnosti stavebný materiálu z šestnásteho storočia.

Ukázalo sa, že da Vinci vedel, čo robí.

Neuveriteľne ambiciózny

Keby da Vinciho návrh v šestnástom storočí zrealizovali, stal by sa najdlhším mostom svojej doby. Mohol mať až 280 metrov.

"Je neuveriteľne ambiciózny. Bol by približne desaťkrát dlhší než vtedajšie bežné mosty," ozrejmila v tlačovej správe MIT Karly Bastová, ktorá na projekte pracovala.

Mosty v renesancii pozostávaliz niekoľkých polkruhových oblúkov, ktoré vyžadovali podporné piliere. Da Vinciho návrh bol radikálnejší - most mal iba jeden oblúk so základňami na dvoch brehoch.

Možno aj preto ho nakoniec nepostavili.

Renesančný vynálezca most načrtol do svojho zápisníka. Nikdy však neozrejmil, ako by ho vybudoval, či aký materiál by pri stavbe použil.