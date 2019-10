Nakrútili vráskavce, ako lovia korisť pomocou bublinových sietí

Veľryby sa tento lov musia naučiť.

15. okt 2019

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Nielen ľudia používajú siete na lov rýb. Občas ich použijú aj samotné morské živočíchy ako vráskavce dlhoplutvé. Tieto veľryby majú veľmi vynaliezavú skupinovú techniku.

Vráskavce najprv obkľúčia svoju korisť, ktorú naženú tam, kde potrebujú. Potom sa jedna z veľrýb ponorí do hĺbky a začne plávať do kruhu. Dýchacím otvorom pritom vo vode vytvára bubliny, ktoré postupne stúpajú k hladine, obklopia a dezorientujú korisť.

Do stúpajúcich bublín veľryby ženú ďalšiu korisť, ktorá sa v "sieti" chytí do pasce. Veľryby sa potom ponoria a hneď na to začnú plávať hore s otvorenými ústami, aby sa najedli.

Morským biológom sa podarilo tento spôsob lovu zachytiť na kamerách. Zábery získali pomocou dronov a kamier, ktoré pripevnili na telá veľrýb pomocou sacieho mechanizmu.

Nakrútili tak zábery, ktoré zachytávajú plávanie do kruhu a vypúšťanie bublín z pohľadu samotných veľrýb.

"Vidíme, ako tieto zvieratá usmerňujú svoju korisť a pripravujú si ju na lov. Zábery nám umožňujú dozvedieť sa nové veci, ktoré sme predtým nevedeli," vysvetľuje vo videu morský biológ Lars Bejder.

Podľa morských biológov je lov pomocou bublinových sietí naučeným správaním, keďže nie všetky vráskavce dlhoplutvé takto lovia.

Bublinové siete môžu mať priemer od troch do tridsiatich metrov.