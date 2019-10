Klik: Ako sa technologické firmy lámu pod tlakom Číny

Komentovaný prehľad technologických správ.

V prehľade sa dočítate:

tlak Číny ďaleko prekračuje jej hranice

Sony oficiálne oznámila podrobnosti o hernej konzole PlayStation 5

odporúčame podcastové aplikácie

Prehľad správ

Ako sa Číne sa darí vykrúcať ruky západným technologickým firmám a herným vývojárom.

Herná firma Activision Blizzard prevádzkuje online kartovú hru Heartstone. Okrem iného organizuje aj profesionálnu ligu a turnaje. Keď profesionálny hráč Ng Wai Chung, známy pod prezývkou Blitzchung, počas pozápasového rozhovoru vyslovil podporu pre protestujúcich v Hongkongu, Blizzard ho vylúčil z ďalších turnajov a nevyplatil mu časť výhry.

Firma si chcela udržať dobré vzťahy s čínskou vládou, ktorá sa snaží protesty potlačiť. Nie je úplne jasné, či išlo o akt autocenzúry, alebo o zásah po intervencii čínskych predstaviteľov alebo menšinového akcionára. Časť akcií Activision Blizzardu vlastní čínsky herný vydavateľ Tencent, ktorý má nadštandardné vzťahy s čínskou vládnou mocou.

Pre Blizzard je Čína kľúčový trh a firma má obavy z toho, že by naň mohla stratiť prístup. Podobná kauza sa prehnala Spojenými štátmi aj v spojitosti s NBA, keď slová jedného manažéra o spolupatričnosti s Hongkongom spôsobili bojkot NBA v Číne stopnutím vysielania.

Podobných príbehov okolo Číny a potlačenia slobody slova sa počas kauzy okolo Blizzard vynorilo niekoľko. Napríklad moderátori obľúbenej aplikácie Tik Tok cenzurujú jej obsah v súlade s tým, že sa čínskej vláde páči a nepáči.

Pre viac firiem je Čína dôležitým trhom. Krajina a jej režim si to uvedomujú a snažia sa takto ovlyvňvať dianie na diaľku.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/izohpKPd9CM

(Bloomberg, Stratechery)

Situácia v Hongkongu narobila starosti aj Applu. Výrobca iPhonov stiahol z obchodu s aplikáciami appku HKmap, ktorá ukazovala, kde sú policajti a uzatvorené ulice. Apple aplikáciu po tlaku zákazníkov na Západe do obchodu vrátil, no nasledovne ju znova stiahol.

Pre Apple sú vzťahy s Čínou životne dôležité. Okrem veľkého thru totiž v krajine prebieha aj prakticky celá výroba produktov Applu.

Oba prípady ukazujú, že Čína má schopnosti cez ekonomiku tlačiť na hodnotové rozhodnutia technologických firiem po celom svete.

(The Guardian)

Sony oficiálne oznámila podrobnosti o hernej konzole PlayStation 5. Firma oficiálne potvrdila, že novú hernú konzolu začne predávať koncom budúceho roka. Reportér magazínu Wired si mohol skúsiť nový ovládač s vylepšenou fyzickou spätnou väzbou. Ovládacie prvky dokážu klásť rôznu silu odporu a výsledok je prekvapivo pohlcujúci.

Nová konzola tiež bude mať SSD disk a hardvérovú podporu pre ray tracing - grafickú technológiu, ktorá umožňuje vykresliť realistickejšiu grafiku.

V ten istý týždeň firma oznámila, že otvára ekosystém konzoly PlayStation 4, tak aby sa hráči ktorejkoľvek hry (ak vývojár bude funkciu podporovať) mohli hrať online s hráčmi na PC alebo konzole od iných firiem. Doteraz malo podporu pre cudzie platformy povolenú len niekoľko vybraných hier.

(The Verge)

V podcaste sme spomínali, že odporučíme dobré podcastové apky:

Pocket Casts - komplikovanejšia na nastavenei, ale má všetko čo by ste mohli potrebovať. Prémiová verzia je za mesačné predplatné, ale oplatí sa skúsiť aj základnú.

Google Podcasts - jednoduchá a prehľadné aplikácia. Hlavná nevýhoda je v tom, že nevie automaticky sťahovať najnovší diel tak, aby sa dal počúvať aj bez dátového pripojenia. Stiahnutie si treba odklikať ručne.

Castro (nateraz len pre iOS) - rýchlo rastúca aplikácia s dobrým spravovaním nových epizód. Používajú ju ľudia, ktorí počúvajú veľké množstvo rôznych podcastov.

Správičky

Amazon predstavil Kindle Kids, detskú verziu elektronickej čítačky kníh. Okrem čítačky môžu zákazníci deťom dokúpiť aj predplatné, v rámci ktorého majú deti prístup k detským knihám, filmom, seriálom, hrám alebo audioknihám. (CNET)

Nový operačný systém pre počítače od Apple má problémy, MacOS Catalina má podobne ako tohtoročné verzie mobilných operačných systémov viac nedotiahnutých funkcionalít. Niekoľko aplikácií nefunguje korektne a recenzenti zatiaľ neodporúčajú jeho inštaláciu. (Bloomberg)

Interaktívne fitness zrkadlo spoločnosti Mirror ponúka predplatné s osobným trénerom. 40-palcové vertikálne zrkadlo sa ovláda pomocou aplikácie a spoločnosť ponúka mesačné predplatné s rôznymi programami a osobným trénerom. (The Verge)

Nádej pre zabezpečenie v kvantovom svete žije. Od prvých správ o príchode kvantových počítačov sa hovorí o tom, ako ľahko prelomia súčasné zabezpečovacie systémy a heslá. Už pár rokov však výskumníci tento problém riešia a IBM tvrdí, že ich metóda zabezpečila systém aj pre kvantovým počítačom. Zatiaľ nie je isté, či sa metóda IBM stane univerzálnym štandardom, ale je to dobrá správa pred blížiacimi sa kvantovými pretekmi. (Scientific American)

Americký republikánsky senátor Cory Gardner navrhuje zákon, ktorý by prinútil technologické firmy označiť produkt špeciálne, ak obsahuje mikrofón alebo kameru. Na prvý pohľad zbytočný zákon však na druhý pohľad nepôsobí tak zbytočne, najmä keď si uvedomíme, koľko zariadení v našich domácnostiach má mikrofón alebo kameru. (Ars Technica)

Podcast Dobré ráno oslavuje 2 roky, moderátori a tvorcovia pri tej príležitosti napísali komentáre, prečo počúvajú podcasty a ako sa k nim dostali. (SME Podcasty)

Občas vyjde článok, ktorý je taký dobrý, že iné médiá ho namiesto zhrnutia len odporúčajú čítať. Článok Unstoppable Amazon na magazíne New Yorker vám bude trvať prečítať asi hodinu a pol čistého času, môžete si ho pustiť aj ako audio. Začína pochvalou o tom, ako spoločnosť šikovne narástla a končí desivým uvedomením si, že jej nič nestojí v ceste. (New Yorker) V magazíne The Atlantic zas vyšiel dlhý text s názvom Jeff Bezos’s Master Plan, ktorý veľmi pekne dopĺňa predošlú reportáž.

