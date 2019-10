Osídlime inú planétu, keď zničíme Zem? Absolútne šialené, hovorí laureát Nobelovky

Planéty sú priďaleko na cestu.

11. okt 2019 o 17:06 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Ak by sa z človeka stal medzihviezdny druh, zvýšil by šance na svoje prežitie v prípade katastrofy na Zemi. O presídlenie ľudí sa snaží aj Elon Musk. No nie všetci sú presvedčení, že je to možné.

Dokonca aj laureát tohtoročnej Nobelovej ceny za fyziku Michel Mayor si myslí, že ľudstvo sa nikdy nedostane k planétam mimo Slnečnej sústavy.

Absolútne šialená myšlienka

"Ak sa bavíme o exoplanétach, treba veci pomenovať jasne: nikam sa nepresídlime," povedal pre tlačovú agentúru AFP Mayor. Švajčiarsky astrofyzik sa v roku 1995 podieľal na objave vôbec prvej planéty obiehajúcej cudziu hviezdu.

Ľudia sa na exoplanéty nedostanú jednoducho preto, že sú príliš ďaleko, myslí si Mayor.

Aj v optimistickom prípade, keby sme našli obývateľný svet vo vzdialenosti pár desiatok svetelných rokov, by cesta trvala neúmerne dlho.

"Hovoríme o stovkách miliónov dní pomocou prostriedkov, ktoré teraz máme k dispozícii. O našu planétu sa musíme postarať, je krásna a rozhodne sa na nej dá žiť," doplnil.

Laureát tak reagoval na názory, že keď sa naša planéta stane neobývateľnou napríklad v dôsledku klimatickej zmeny, nájdeme inú a presťahujeme sa. Myšlienku nazval "absolútne šialenou."

Zemi podobné planéty sú priďaleko

Najbližšou planétou k Zemi je Proxima Centauri b, ktorá je vzdialená približne 4,2 svetelného roka, teda zhruba štyridsať biliónov kilometrov.

Napríklad sonda New Horizons podľa webu Space dosiahla rýchlosť 84 tisíc kilometrov za hodinu. Aj pri takej rýchlosti by cesta k Proxime trvala viac ako 54 tisíc rokov. Vývoj pohonu, ktorý by dokázal vesmírne vzdialenosti zdolať v kratšom časovom horizonte, sa zatiaľ neposunul.

Aj keď sa Proxima Centauri b nachádza v obývateľnej zóne svojej hviezdy, je nepravdepodobné, že by dokázala podporovať život. Zasahujú ju totiž extrémne silné solárne vetry.

Ďalšie potenciálne obývateľné planéty sú ešte ďalej.

Zemi podobné teleso je aj v sústave šesť svetelných rokov ďaleko, ďalšie zas jedenásť. V roku 2017 vzbudil záujem objav sústavy TRAPPIST-1, ktorá sa nachádza štyridsať svetelných rokov ďaleko. Okolo hviezdy obieha až sedem Zemi podobných planét, z ktorých tri by dokonca mohli mať tekutú vodu.