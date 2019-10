Concrete Genie je malá hra, ktorá vám privodí veľký úsmev (recenzia)

Oživte živými maľbami opustené mesto.

10. okt 2019 o 16:42 Matúš Beňo

Concrete Genie Páči sa nám: živé maľby a fotorežim, príbeh, možnosti pre VR, ďalšie prvky hrateľnosti sa otvoria neskôr, vizuálny štýl Nepáči sa nám: nalinkované možnosti maľovať v príbehu, občas stereotyp, drobné technické nedostatky Hodnotenie: 8 Platformy: PlayStation 4

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Sony.

Jeden z najlepších momentov dobrodružnej plošinovky Concrete Genie je, keď sa zo striech môžete pozrieť na svoje dielo. V roli chlapca Asha postupne premieňate opustené a tmavé mesto doslova živými maľbami na niečo nevídané.

Steny ožívajú stromami, lietajúcimi motýľmi a vtákmi, bleskami, snežením. A k tomu po nich pobehujú roztomilé magické tvory, ktoré si občas robia, čo chcú.

Keby ste veľmi chceli, stačilo by na stenu načarbať pár kvetov a hotovo, idete ďalej. Hre by to stačilo. V postupe vás neobmedzuje tým, že najprv musíte dosiahnuť určité skóre. Ale nedá vám to a maľujete ďalej. Vidieť, ako celé schátrané mesto postupne ožíva, je neuveriteľne uspokojivé.

Ako čeliť šikane

Zdá sa, že tvorcovia videohier sú čoraz ochotnejší spracovávať aj náročnejšie témy.

Už dali pocítiť, aké je to žiť s psychózou. Ukázali, ako prehovoriť o svojom strachu a ako ho prekonať. Hry postupne skúšajú, vyjadrovať myšlienku jazykom sebe vlastným - hrateľnosťou a nie iba prestrihovými scénami.

Concrete Genie skúša čosi podobné. V prvom rade je to príbeh o šikane. O tom ako pretrváva, ako sa tento začarovaný kolobeh dá zastaviť a ako zlé pocity v nás vplývajú na okolie. Hra rozpráva príbeh prostredníctvom chlapca Asha, ktorému banda detí roztrhá náčrtník, zbijú a uväznia ho v starom majáku. Prečo? Lebo.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že sa im Ash jednoducho protiví. Ale čoskoro sa ukáže, že je za tým oveľa viac.