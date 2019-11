Za objav kvázikryštálov ho aj vysmiali. Nakoniec dostal Nobelovku (rozhovor)

Kvázikryštálom spočiatku málokto veril.

7. nov 2019 o 12:11

Keď profesor DAN SHECHTMAN zverejnil svoj objav, nebolo veľa ľudí, ktorí by mu verili. Vedúci jeho laboratória mu povedal, že je hanbou jeho skupiny. Shechtman totiž objavil kvázikryštály – kryštály, ktoré úplne odporovali vtedajším predstavám o štruktúre.

Kryštály mali byť látky, ktorých stavebné prvky sú pravidelne usporiadané v opakujúcom sa vzore. Shechtmanov objav však ukazoval čosi iné. Kvázikryštály síce mali pravidelnú štruktúru, no vôbec sa neopakuje. Proti profesorovi stál aj jeden z najväčších chemikov 20. storočia.

Pamätáte si na chvíle, ktoré viedli k objavu kvázikryštálov?

Bolo to poobede 8. apríla 1982. Pracoval som v americkom Národnom inštitúte pre štandardy a technológie. Pamätám si veľmi dobre, pretože všetko mám v zápisníku. Mimochodom, toto odporúčam mladým ľuďom, ktorí sa chcú stať dobrými vedcami. Zapíšte si každý pokus a každý výpočet, aby ste si ich pamätali aj v nasledujúcich rokoch.

Čo presne ste vtedy skúmali?

Pomocou elektrónového mikroskopu som skúmal štruktúru a nedostatky zliatiny hliníka a mangánu. V mikroskope som uvidel čosi zvláštne. Niektoré kryštály v zliatine boli čierne ako uhoľ. Keď som sa na kryštály pozrel lepšie, našiel som vzorec, ktorý nebol možný.

Ako to myslíte?

Zákony kryštalografie zakazovali päťnásobnú rotačnú symetriu (atómy v kryštáloch sú pravidelne usporiadané a majú určitú symetriu. Štvorcové usporiadanie otočíte štyrikrát a vždy bude vyzerať rovnako, má teda štvornásobnú symetriu. Z geometrického hľadiska je ešte možná dvoj-, troj- i šesťnásobná, ale nie päť, pozn. red.). Toto bol môj objav. Každý jeden experiment, ktorý som spravil, vyšiel rovnako.

Čo sa stalo potom?

V roku 1983 som sa vrátil do Izraela a stretol profesora Ilana Blecha, ktorý bol ochotný pracovať na objave. Vytvoril model, ktorý vysvetlil, ako kryštály vznikli a spoločne sme poslali štúdiu do časopisu Journal of Applied Physics. Odmietli ju však s odôvodnením, že by fyzikov nezaujímala. Poslal som ju ešte jednému časopisu, no ten ju zverejnil o osem mesiacov neskôr.

Medzitým som poslal ďalšiu štúdiu, no s viacerými menami do časopisu Physical Review Letters. Tú prijali veľmi rýchlo a v roku 1984 ju vydali. V komunitách materiálových vedcov, fyzikov, chemikov a matematikov veľmi rozvírila vody. Vedecké skupiny po celom svete začali opakovať experimenty a dostával rovnaké výsledky. Zakrátko vznikla rastúca veda, do ktorej boli zahrnutí vedci z rôznych disciplín. Krása vedy o kváziperiodických materiálov je v tom, že sa o ňu zaujímali mnohí ľudia. Našli ďalšie zliatiny podobné prvému kvázikryštálu. Bolo to ohromné obdobie v mojom živote.

Po objave ste sa však stretli aj s obrovskou dávkou skepticizmu, dokonca aj výsmechu. Prečo ľudia reagovali takto?