Klik: Microsoft znova skúsi predávať smartfón a spolupracuje s Googlom

Komentovaný prehľad technologických správ

4. okt 2019 o 23:27 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

V prehľade sa dočítate:

Microsoft novinky (Surface)

Samsung Galaxy Fold reakcie

Unikli nahrávky šéfa Facebooku

WeWork a osud (ne)technologických firiem Silicon Valley

Prehľad správ

Microsoft ukázal nové zariadenia Surface. Okrem vylepšených verzií Surface notebooku a Surface Pro (konečne pridali USB-C port) ale firma ukázala aj niekoľko divokejších projektov.

Zaujímavý bol najmä dvojobrazovkový počítač Surface Neo, pre ktorý vytvoria špeciálnu odnož Windows 10. Zariadenie sa začne predávať až koncom roka 2020, ale firma ukázala fyzický prototyp, ktorý vyzeral prekvapivo dobre. Neo sa skladá z dvoch samostatných obrazoviek spojených kĺbom, vďaka ktorému sa môžu otočiť chrbtom k sebe.

Podobné zariadenia už skúšali iní výrobcovia, ale Microsoft má pri Surface dobrý dizajn, pomerne silnú značku a hlavne možnosť upraviť operačný systém tak, aby zariadenie dávalo intuitívny zmysel. Fyzické rozmery potom robia zo Surface Neo prinajmenšom zaujímavý koncept. Microsoft ešte musí vyriešiť, ako bude zariadenie fungovať postavené na výšku pri práci na stole.

Naozaj zaujímavé ale bolo zariadenie, ktoré takmer nikto neočakával. Firma ukázala skladateľný mobilný telefón s dvoma obrazovkami. Predávať ho bude pod značkou Surface Duo. Microsoft sa tak vracia medzi výrobcov mobilných telefónov, no Surface bude bežať na upravenej verzii operačného systému Android.

Microsoft sa tak vzdáva nádeje, že by vybudoval vlastný operačný systém pre mobilné zariadenia. Firma si ide vybudovať "štát v štáte". Použije operačné systémy Googlu a Applu ako nosič pre vlastný softvér (hlavne Office) a ďalšie služby, ktoré naviaže na vlastné účty a predplatné. Inak povedané, výrobca Windows už tvrdí, že nepotrebuje Windows. Aspoň nie na mobiloch.

Čo všetko predstavil Microsoft:

Surface Laptop 3 13,5-palcový a 15-palcový ($999 a $1199) – majú vylepšenú grafiku, nové procesory a väčší trackpad

13,5-palcový a 15-palcový ($999 a $1199) – majú vylepšenú grafiku, nové procesory a väčší trackpad Surface Pro 7 ($749) – procesor od Intelu a USB-C pripojenie

($749) – procesor od Intelu a USB-C pripojenie Surface Pro X ($999) – obsahuje nový SQ1 procesor (na ARM technológii, ktoré používajú aj iPady), vďaka čomu má grafický výkon na úrovni Xbox One, 13-palcový displej, podporuje Windows 10

($999) – obsahuje nový SQ1 procesor (na ARM technológii, ktoré používajú aj iPady), vďaka čomu má grafický výkon na úrovni Xbox One, 13-palcový displej, podporuje Windows 10 Surface Earbuds ($249) – balenie obsahuje tri veľkosti hlavičky, má Office integráciu (diktovanie do PowerPointu), výdrž batérie spolu s púzdrom by mala byť 24 hodín a na vonkajšej strane je dotykový displej na ovládanie

($249) – balenie obsahuje tri veľkosti hlavičky, má Office integráciu (diktovanie do PowerPointu), výdrž batérie spolu s púzdrom by mala byť 24 hodín a na vonkajšej strane je dotykový displej na ovládanie Surface Neo (príde na trh až 2020) – vyzerá ako dva spojené 9-palcové tablety kĺbom, a pripomína nezabudnutý koncept z roku 2009, ktorý sa volal Courier (Wikipedia), kĺby umožňujú 360-stupňové otáčanie, dá sa k nemu pripojiť magnetická klávesnica a dotykové pero, ako operačný systém na ňom pobeží Windows 10X

(príde na trh až 2020) – vyzerá ako dva spojené 9-palcové tablety kĺbom, a pripomína nezabudnutý koncept z roku 2009, ktorý sa volal Courier (Wikipedia), kĺby umožňujú 360-stupňové otáčanie, dá sa k nemu pripojiť magnetická klávesnica a dotykové pero, ako operačný systém na ňom pobeží Windows 10X Surface Duo (príde na trh až 2020) – vyzerá ako dva spojené smartfóny a menšia kópia Surface Neo, ako operačný systém bude mať Android, Microsoft pracuje s Googlom na vývoji operačného systému a aplikáciách

(Microsoft, The Verge)

Aké sú recenzie na Samsung Galaxy Fold? Čo sa týka výkonu a špecifikácií, ide o luxusný, prémiový telefón. Avšak, ak sa pozeráme na používateľské pohodlie, teda konkrétne teóriu, že zariadenie má slúžiť používateľovi a nie naopak, Fold z toho vychádza ako telefón, na ktorý budete musieť dávať pozor.

Pri rozbalení telefónu čaká vlastníka upozornenie na obale, aby si dával pozor a okrem iných vecí, netlačil príliš na displej. Pri tomto sa zastavil recenzent denníku Washington Post a vyšiel do ulíc. Dal Galaxy Fold ľuďom do rúk a takmer všetci eventuálne zatvárali telefón tlačením na stred displeja.

Možno to ešte nič neznamená, čakáme na dlhšie testovacie obdobie, no už teraz nastáva moment, že výrobca dáva zákazníkom do rúk za veľa peňazí zariadenie, ktoré je pomerne krehké a ešte im to aj napísal čierne na bielom.

(Washington Post)

Zuckerberg leaks. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg máva podobne ako veľa šéfov veľkých technologických firiem interné (vnútrofiremné a mimo záznam) stretnutia so zamestnancami, kde im odpovedá na otázky. Jedno takéto stretnutie niektorý zo zamestnancov nahral a odovzdal reportérovi magazínu The Verge.

Čo sa obsahu týka, počas dvojhodinovej výmeny otázok a odpovedí nepovedal Zuckerberg nič, čo by nepovedal niekedy predtým. Nezazneli tam žiadne škandalózne odhalenia, ale počuli sme nefiltrovaného šéfa Facebooku, ktorý je presvedčený, že politici chcú ublížiť jeho firme a on sa bude brániť, hoci aj súdom so štátom a je si takmer istý, že vyhrá.

Reakcie na tento únik boli zamerané primárne na to, ako, miestami pomerne arogantným spôsobom, hovoril to, čo sme hopočuli rozprávať predtým aj na vypočúvaniach pred americkým senátom a kongresom chladným, robotickým a mierne vystrašeným výrazom. Na zázname je počuť hlas sebavedomého vodcu multimiliardovej spoločnosti, ktorý tvrdí, že pre ochranu firmy pôjde do súdneho sporu s Amerikou a je presvedčený, že vyhrá.

(The Verge)

Pravdepodobne zomrel posledný jednorožec v Silicon Valley. Za jednorožce sa označujú unikátne firmy, ktoré skorým investorom zarobia ohromné peniaze a môžu zmeniť celé odvetvie. Boli nimi napríklad Facebook, Uber či Instagram.

Firma WeWork, ktorá cez aplikácie a webové služby sprostredkovávala prenájom komerčných nehnuteľností (predstavte si Uber pre kancelárske priestory) teraz musela odložiť vstup na burzu. Jej odhadovaná hodnota krátko pred uvedením skolabovala. Kým súkromní investori firmu ohodnocovali približne na 50 miliárd dolárov, verejné trhy odhadli cenu na 10 miliárd dolárov.

Investor Fred Wilson hovorí, že vidíme smrť jednorožcov zdieľanej a obsahovej ekonomiky. Softvérové firmy dokázali fungovať s veľkými maržami (často nad 70%) a trhy ich preto často ohodnocovali na desaťnásobok ich tržieb. Podobné ohodnotenie získali aj firmy ako Uber, AirBnB či Spotify, lebo investorov dokázali presvedčiť, že sú vlastne softvérové. No nikdy nemali zodpovedajúce marže.

Wilson tvrdí, že trhy sa naučili pozerať sa na finálnu vec, ktorú startupy poskytujú. Teda Uber síce na poskytnutie svojej služby využíva dobrý softvér, ale v skutočnosti poskytuje prepravu z bodu A do bodu B. Spotify poskytuje prehrávanie hudby. Tieto služby nebudú mať z princípu tak dobrú škálovateľnosť (rast) a maržu ako čistý softvérový biznis. Zdá sa, že si to po desiatich rokoch uvedomujú aj investori a vidíme smrť tejto generácie jednorožcov.

(AVC, CNBC)

Správičky

Paralyzovaný muž ovládal exoskelet cez implantáty. 30-ročný muž v rámci výskumu vo Francúzsku podstúpil operáciu, počas ktorej mu pripojili na motorické centrá mozgu dva implantáty. Softvér potom tlmočil signály do exoskeletu, ktorý pohyby vykonával. (BBC News)

Streamovacie vojny. Disney už nebude vo svojich televíziách púšťať reklamy Netflixu. Ide o prvé vážnejšie vyostrenie vzťahov rivalov. A šéf Disney Bob Iger pred niekoľkými dňami odstúpil aj z predstavenstva spoločnosti Apple, pretože obe spoločnosti chystajú do niekoľkých týždňov spustiť konkurenčné platformy – Disney+ a Apple TV+. (Wall Street Journal)

Zatiaľ si auto asi neprivolávajte. Tesla priniesla v novej softvérovej aktualizácii pre vodičov funkciu privolania si auta (Smart Summon) – auto naštartuje a príde za vodičom. Podľa prvých recenzií funkcionalita funguje, ale žiaľ nie v každej situácii. Internet zaplavili prípady, keď Tesly cúvali a nevšimli si okoloidúce auto. Niekoľkí vodiči aj natočili zrážky. (Jalopnik)

Podcasty SME počúvalo v septembri historicky najviac ľudí, Klik počúvalo priemerne 9-tisíc poslucháčov. Ďakujeme. (SME Podcasty)

Podcasty sú na vrchole, píše Filip Struhárik vo svojom MediaBrífingu a prináša aj správu, že RTVS spúšťa podcasty. Prvé sa už dajú nájsť na Apple podcastoch alebo Google podcastoch, a pribudnú aj na Spotify. Porovnáva nielen slovenské spravodajské, ale aj české podcasty a píše, že Spotify je rýchlo rastúcim hráčom. (Denník N)

