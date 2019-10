Silné svetlo pomôže prečítať zvitky zasypané Vezuvom. Virtuálne ich rozvinú

Väčšina textov je zuhoľnatených.

4. okt 2019 o 10:34 ČTK

LONDÝN. Keď v roku 79 nášho letopočtu vybuchla talianska sopka Vezuv, oblaky popola zasypali mestá Pompeje a Herkulaneum.

Nánosy sopečného prachu pochovali aj obyvateľov a majetok, vrátane zvitkov a textov v knižniciach.

Vedci sú si teraz ale vďaka extrémne silným lúčom istí, že sa im pradávne zvitky podarí prečítať, píše agentúra Reuters.

Väčšina textov z knižnice v Herkulaneu je zuhoľnatených, skaze popola a času odolali iba dva celé zvitky a štyri útržky. Aj tie sú však na manipuláciu príliš krehké.

Preto ich vedci otvoria len digitálne - pomocou urýchľovača častíc v anglickom grófstve Oxfordshire.

Zvitky prečítajú bez rozvinutia

"Každý zo zvitkov presvietime silným svetlom a získame tým mnoho dvojrozmerných obrázkov. Znovu tak zložíme trojrozmerný obraz bez toho, aby sme zvitok zničili a prečítame tak jeho text," vysvetlil postup Laurent Chapon zo spoločnosti Diamond Light Source, ktoré technológiu využíva.

Systém podľa neho funguje podobne ako počítačová tomografia, ktorú používajú v nemocniciach na získanie podrobných snímkov vnútorných orgánov človeka.

"Aj keď na každom papyruse vidno text, na to, aby sme zvitok otvorili, by musel byť poddajný a pružný. A to už dávno nie je," citoval denník The Guardian Brenta Sealesa z Univerzity v Kentucky, ktorého tím bude mať na starosti analýzu dát získaných v Anglicku.

"Knižnica v Herkulaneu je jedinou, ktorá sa zo staroveku dochovala, a jej zvitky sú preto neobyčajne hodnotné. Staroveké texty sú veľmi vzácne a zatiaľ neexistuje iný spôsob, ako ich prečítať," dodáva Seales.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PpNq2cFotyY

Stále činná sopka

Masívna erupcia Vezuvu pochovala okrem Herkulanea a prístavných Pompejí tiež rímske osady Stabia a Oplontis.

Zachovalosť zasypaných miest i tragické osudy ich obyvateľov robí dodnes Pompeje a ich okolie zaujímavými pre turistov. Zvyšky antického mesta patria k najnavštevovanejším talianskym turistickým atrakciám.

Lokalita pritiahne každoročne viac ako 2,5 milióna návštevníkov.

Vezuv je stále činný, naposledy vybuchol v roku 1944. Erupcia bola vtedy viditeľná z pätnásť kilometrov vzdialeného Neapola. Zničila tiež okolo 80 lietadiel americkej armády, ktorá si neďaleko sopky počas druhej svetovej vojny postavila základňu.