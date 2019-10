Zoom: V Amerike zmizli miliardy vtákov, nik si to nevšimol

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

2. okt 2019 o 12:23 Tomáš Prokopčák, Denisa Koleničová, Zuzana Matkovská, Matúš Beňo

Vypočujte si podcast

Naša planéta sa mení. A meníme ju my, ľudia a to bezprecedentným tempom. Vidíme zvyšovanie sa priemernej teploty, vidíme miznúce ľadovce, ale čo sa deje v zložitých a previazaných ekosystémoch, to už vidno horšie.

Dobrým ukazovateľom sú ale populácie vtákov. A teraz si vedci uvedomili, že v Severenej Amerike prebieha od 70. rokov ekologická kríza a zmizli miliardy

Tento týždeň sa v podcaste Zoom dozvieme, ako našim mozgom pomáha pitie čaju, že vedci možno narazili na spôsob, ako by sa raz dal liečiť Alzheimer a že v Amerike zmizli miliardy vtákov a až donedávna si to nikto nevšimol.

Krátke správy z vedy

Posledných päť rokov bolo najhorúcejších, odkedy sa vedú záznamy. Roky 2015 až 2019 boli najteplejšie prinajmenšom za posledných 150 rokov. Naznačujú to údaje Svetovej meteorologickej organizácie, priemerná teplota od priemyselnej revolúcie už stúpla o viac ako jeden stupeň Celzia.

Venuša mohla byť kedysi obývateľná. Výskumníci naznačujú, že mohla mať teploty, ktoré by umožňovali vodu v kvapalnom skupenstve - teda oceány - po 2 až 3 miliardy rokov. Toto vhodné obdobie skončilo niekedy pred 700 miliónmi rokov, keď na Venuši prebehla dramatická zmena do dnešnej toxickej podoby.

Vedci opísali genóm divej odrody pšenice. Je to dôležitá správa, ktorá nám môže pomôcť pri ochrane tohto kľúčového potravinového zdroja. Výskum trval dva roky a opis genómu by mal uľahčiť prácu poľnohospodárom a prispieť k vytvoreniu stabilnejších a odolnejších odrôd.

Slováci vyberajú meno hviezde a planéte, Slovensko má totiž do konca októbra šancu pomenovať planétu a jej materskú hviezdu, ktoré nám pridelila Medzinárodná astronomická únia. Tá vybrala systém okolo hviezdy HAT-P-5 v súhvezdí Lýra vzdialený asi tisíc svetelných rokov. Verejnosť už prihlásila viac ako 540 návrhov, vyberať sa teraz bude medzi dvanástkou favoritov, kde sú mená ako Vesna, Gerlach či Kriváň.