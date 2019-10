Zdenko Machala (profil finalistu vedeckého ocenenia)

Studená plazma môže zmeniť mediciínu.

O plazme bežný laik najčastejšie počuje v súvislosti s vesmírom, hviezdami a vysokou teplotou. Ani by mu nenapadlo, že ju raz možno využije v bežnom živote pri dezinfekcii rán, sterilizácii medicínskych nástrojov či bezbolestnom ošetrení zubného kazu.

Aj vďaka výskumu studenej plazmy Doc. RNDr. Zdenka Machalu, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského to už nie sú len nereálne sny z ďalekej budúcnosti.

Ako vyrobiť jemnú plazmu

Plazma je ionizovaný plyn, hoci aj vzduch. Obsahuje nabité častice a zvyčajne svieti. Považuje sa za štvrté skupenstvo hmoty. V prírode má podobu blesku, polárnej žiary či hviezd. Tvorí až 99 percent pozorovanej hmoty vesmíru.

„Vo vesmíre dosahuje plazma naozaj veľmi vysoké teploty. Avšak dá sa to urobiť aj tak, že teplota plynu je nízka ako izbová teplota,“ povedal Machala v rozhovore pre RTVS. „Môžete do takej plazmy strčiť prst a nepopálite sa. To sa dá spraviť pomocou elektrických výbojov a tomu sa ja venujem.“ Studená plazma sa využíva v biomedicínskych aplikáciách, ktoré sú predmetom jeho výskumu. „Tam je teplotná citlivosť kľúčová, aby sme nespálili to, čo chceme plazmou opracovať. Môže to byť aj živé tkanivo.“

Studená plazma dokáže účinne zabíjať mikroorganizmy, baktérie, spóry, vírusy. Dá sa preto využívať na sterilizáciu medicínskych nástrojov a pomôcok, najmä tých, ktoré by sa pri sterilizácii teplom zničili ako plastové trubice, katétre či endoskopy.

Dezinfikuje však aj vodu alebo rany, rozbíja škodlivé látky vo vzduchu. Studenú plazmu je možné použiť i pri liečbe zubného kazu bez vŕtania a bolesti. Ukazuje sa, že by mohla zmenšovať rakovinové nádory, avšak pred týmto využitím studenej plazmy stoja podľa Machalu ešte dlhé roky výskumu a testovania.

Plazmové pero

Pred pár rokmi vedec predstavil verejnosti koncept malého plazmového pera, ktoré vypúšťa elektrický výboj a dokáže dezinfikovať malé rany. Tie sa potom hoja rýchlejšie.

Machala vidí najväčší potenciál využitia studenej plazmy v boji s vysokou infekčnosťou v rozvojových krajinách, v dôsledku ktorej ľudia zbytočne umierajú napríklad pri zraneniach a pôrodoch. „Taký jednoduchý prenosný plazmový zdroj na baterky by sa dal využiť aj tam, kde nemajú elektrinu či čistú vodu,“ dodal pre RTVS.

Matematika, fyzika a chémia bavili Machalu už od detstva. „Ja som si vybral nie pragmaticky, ale to, po čom som túžil, čo sa mi páčilo. A neľutujem to,“ povedal v rozhovore pre RTVS. U študentov je však podľa neho fyzika v súčasnosti málo populárna. Na fakulte by privítali viac záujemcov o tento predmet. Problém vidí aj v tom, že absolventi nemajú veľa príležitostí na uplatnenie mimo vedecko-výskumnej kariéry. „Ak chce niekto ísť robiť niečo iné alebo odísť do priemyslu, je to na Slovensku ťažké.“

Rád cestuje a venuje sa medzinárodnej vedeckej spolupráci. Páči sa mu byť súčasťou medzinárodných vedeckých tímov, avšak práca na Slovensku mu zase umožňuje budovať si aj svoj výskum.

V rozhodnutí zostať na Slovensku u neho výrazne zavážilo tiež rodinné hľadisko a fakt, že mu lepšie vyhovuje spôsob života na Slovensku. Machala sa venuje lyžovaniu a vodným športom. Kedysi intenzívne pestoval horolezectvo, robil skialpinizmus. Je ženatý a rád berie do prírody aj svoje tri deti.

„Chcel by som, aby výskum a všetka práca, čo je za tým, administratívna a publikačná, neboli len výstup v časopise, ale aby sa to naozaj dostalo do praxe a mohlo pomáhať ľuďom,“ vyjadril želanie pre RTVS. „Ja si myslím, že je to splniteľný sen. Dúfam, že to stihnem do dôchodku.“