Igor Podlubný (profil finalistu vedeckého ocenenia)

Tvorí matematiku na opis zložitého sveta.

1. okt 2019 o 0:00 sme.sk

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu Nadácie ESET, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Komu dáte hlas? Kliknutím na vybrané meno v ankete uvedenej na začiatku článku odovzdáte hlas svojmu favoritovi. Predstavenie všetkých nominovaných osobností nájdete tu.

Opísať zložité procesy v biomedicíne či vlastnosti polymérov je možné vo vede aj vďaka diferenciálnym rovniciam neceločíselného rádu, ktoré sú hlavným predmetom výskumu prof. RNDr. Igora Podlubného, DrSc. z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej univerzite v Košiciach.

Vedec sa zaoberá derivovaním a integrovaním neceločíselného rádu a aplikáciami týchto operácií v modelovaní a riadení procesov. Jeho práce z oblasti aplikovanej matematiky a teórie riadenia procesov patria medzi najcitovanejšie zo slovenských vedcov vôbec.

Užitočná matematika

„Matematika je nástroj na poznávanie sveta,“ povedal v rozhovore pre TA3. Vďaka nej dokážeme modelovať a popísať realitu, i keď nikdy nie úplne 100-percentne. „Napríklad pri gumovaní sa z gumy ako elastického telesa stane teleso plastické. Model, ktorého vlastnosti by sme v tomto prípade popisovali, si bude vyžadovať používanie derivácií neceločíselného rádu. Tieto derivácie sú ideálne aj na popis mechanických a elektrických vlastností polymérov, čo sú zvláštne materiály – ani kvapaliny, ani pružné telesá. Podobne sa hodia na popisy v biomedicíne.“

Oblasť svojho záujmu Podlubný zjednodušene vysvetlil na paralele s číslami. Prirodzené čísla vznikli pripočítavaním jednotky, čiže 1, 1+1, 2+1, atď., teda opakovaním jednej operácie. Takéto opakované operácie sú aj v derivovaní a integrovaní.

Ako vyplniť medzery

„Objekty, ktorými sa ja zaoberám, v podstate vykrývajú medzery medzi týmito opakovanými operáciami. Môžete to vnímať ako neceločíselný počet opakovaní, hoci je to len veľmi približné vysvetlenie toho, o čo ide,“ povedal pre TA3. Dá sa to chápať aj tak, že do určitého štádia ľudského poznania stačili čísla ako 1, 2, 3, ale neskôr bolo potrebné začať používať zlomky. „Podobne je to aj s deriváciami neceločíselného rádu – ukázalo sa, že derivácie celého rádu už nestačia,“ dodal pre Hospodárske noviny.

Podlubný si matematiku obľúbil ešte v detstve cez zábavné články a knihy o matematike od Martina Gardnera. Matematika mu stále prináša radosť z objavovania, vidí v nej krásu a eleganciu. Pochádza z Ukrajiny a na Slovensko prišiel za manželkou v roku 1990.

Témou diferenciálnych rovníc neceločíselného rádu sa zaoberal už v čase štúdia na Katedre metód matematickej fyziky v Odesskej štátnej univerzite a pokračoval v nej aj po príchode na univerzitu v Košiciach. Snaží sa aspoň hodinu denne športovať, hráva s kolegami basketbal. Pre vlastné potešenie komponuje hudbu na gitare.

„Ľudia často o sebe dokonca s hrdosťou hovoria, že nie som dobrý v matematike, ale nikdy nepovedia, nie som dobrý napríklad v literatúre. Matematika, fyzika, chémia a prírodné vedy sú taká istá súčasť kultúry ľudstva ako umenie, literatúra a hudba. Myslím si, že človek by sa mal snažiť ovládať jedno aj druhé, aby bol skutočne komplexný,“ povedal pre TA3.