Ján Tkáč (profil finalistu vedeckého ocenenia)

Ako rýchlo a lacno vypátrať život ohrozujúcu chorobu.

1. okt 2019 o 0:00 sme.sk

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu Nadácie ESET, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Pri diagnostike rakovinových ochorení čas doslova určuje hranicu medzi životom a smrťou. Jednoduchý, rýchly, bezbolestný a relatívne lacný spôsob odhalenia niektorých onkologických ochorení, predovšetkým rakoviny prostaty, je výsledkom výskumu Ing. Jána Tkáča, DrSc. z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied.

„Zaoberali sme sa lepším porozumením funkcií komplexných cukrov v tele,“ povedal Tkáč pre časopis Forbes.

Lepšie porozumeli bunkám

„Veľmi zjednodušene - každá naša bunka v tele je pokrytá obalom pozostávajúcim z cukrov. Ten slúži na komunikáciu medzi bunkami. My sme prišli na to, ako zmena zloženia cukrov na povrchu buniek ovplyvňuje najrôznejšie fyziologické procesy alebo niektoré ochorenia. Na tom je v princípe postavená aj naša diagnostika.“

Spomenutý princíp sa dá podľa Tkáča aplikovať na rôzne nádorové ochorenia, líši sa však v spoľahlivosti diagnostiky. Práve pri rakovine prostaty je spoľahlivosť veľmi vysoká a vedcom sa v tomto prípade podarilo pre výskum získať aj vzorky, čo je inak veľmi problematické.

Testy bez biopsií

V budúcnosti by sa vedec so svojím tímom chcel sústrediť aj na diagnostiku ďalších onkologických ochorení, napríklad rakoviny prsníka. Samotný diagnostický set na detekciu rakoviny prostaty by mal pripomínať tehotenský test, kde sa však na analýzu nepoužije moč, ale kvapka krvi.

Očakáva sa, že test výrazne pomôže znížiť percento biopsií zdravým pacientom. Biopsia je nielen nepríjemný zákrok pre pacienta, ale je aj rádovo drahšia, takže test by priniesol i úsporu nákladov.

Tkáč získal v roku 2012 ako vôbec prvý vedec na Slovensku prestížny European Research Council Starting grant zameraný na využitie nanotechnológií v glykomike. O šesť rokov neskôr dostal opäť ako prvý a zatiaľ jediný Slovák grant European Research Council Proof of Concept zameraný na komercionalizáciu kitov pre skorú diagnostiku rakoviny prostaty. Na tento účel založil so svojím tímom startup Glycanostics.

„Vášeň pre chémiu sa rozhorela na strednej škole pri čítaní otcových kníh chémie na povale u babky počas letných prázdnin,“ povedal Tkáč pre Učiteľské noviny. Aj vďaka pani profesorke na gymnáziu sa chémia pre neho nestala povestným strašiakom. Naopak, učarovala mu natoľko, že sa ju rozhodol študovať na vysokej škole a neskôr pokračovať na poli chémie a biotechnológií vo vedeckej kariére.

Páči sa mu svoj voľný čas tráviť s rodinou. Často chodieva do Vysokých Tatier a Popradu, odkiaľ pochádza. Najlepšie si oddýchne na peších alebo cyklistických túrach v prírode, v lete si rád zapláva na jazere či kúpalisku. Teší sa, ak sa mu podarí nájsť si čas na dobrú knihu.