Borderlands 3 je ideálne hrať s vypnutým mozgom

Kvalitnú hernú náplň zrážajú dolu chyby.

27. sep 2019 o 14:27 Matúš Beňo

Borderlands 3 Páči sa nám: rozmanitosť herných postáv, pocit z postupu hrou, prostredia, dojem zo streľby, hudba, obsah po skončení príbehu Nepáči sa nám: technický stav, kostrbaté rozhranie, slabo napísané postavy, zastaraný humor, opakovanie tých istých vecí Hodnotenie: 7

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Cenega.

Kdesi na planéte Eden-6 nájdete rozprávajúceho ružového plyšového medveďa s hlasom rappera Ice-T. V skutočnosti ide o navigačný systém ovládaný umelou inteligenciou, ktorý do hračky uväznila jeho frajerka, zbraňový systém ovládaný umelou inteligenciou.

Veď prečo nie, séria Borderlands sa vždy vyznačovala až trafenou bizarnosťou.

Pokračujete, strieľate, čo zásobníky dovolia, neustále počúvate, ako macík všetko častuje slovom "sukyyyy!", až kým nedôjdete k veľkému robotovi. Keďže nedočiahnete na jeho hlavu, macíka (doslova) nastoknete tam, kde sa zmestí - do robotovho rozkroku.

Hra sa netají, ako je touto situáciou nadšená a svoju pýchu hrdo komentuje. Možno by to nebolo otravné, keby sa podobný humor objavil až v treťom dielia nie už v prvom a každom ďalšom. A keby nešlo o jedinú vec, ktorú séria zas opakuje.

Hrateľnosť je viac než dobrá

Aby bolo jasné, to najhlavnejšie na novom pokračovaní - hrateľnosť - je objektívne veľmi dobrá, dokonca lepšia ako v predošlých hrách.

Zo zbraní máte pocit, že strieľajú náboje a nie, že pľujú papierové guľôčky. Pestrosť a množstvo zbraní skutočne nepozná medzí, pričom ešte môžete prepínať spôsoby streľby. S každou splnenou úlohou prichádza čoraz lepšia výbava. Neustále máte pocit, že sa niekam posúvate, že máte čo objavovať. Prestrelky sú vyrovnané a predstavujú akurátnu výzvu.

Štyria noví svojskí hrdinovia sú dostatočne rozmanití a s pestrými stromami schopností, aby si hráči vytvorili vlastné štýly hrania a získavali skúsenosti na odomknutie ďalších možností.

A všetko sa znásobí, keď hráte spoločne s ďalšími hráčmi. Hrať vo vyššom počte je vlastne ideálne. Na obrazovke sa rozpúta hotové kreslené peklo, v ktorom všetko vybuchuje, a kde lietajú samé čísla a nápisy CRITICAL. V tomto smere sa návrat vydaril.

A po dokončení pár desiatok hodín trvajúceho príbehu sa vám otvoria ďalšie možnosti, výzvy a spôsoby, ako sa baviť ďalšie desiatky hodín.

Ale ten zvyšok

Pri hraní sa však môže dostaviť otázka, či je to skutočne všetko. Nechápte to zle, nejde o výčitku, že hra má zmeniť žáner, či od základu prekopať hernú náplň, to vôbec. Pritom náznaky nápadov by boli.