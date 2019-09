Klik: Amazonu dochádzajú veci, do ktorých ešte nenamontoval asistentku

Komentovaný prehľad technologických správ.

27. sep 2019 o 23:39 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/fydns-c12bde?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

V prehľade sa dočítate:

Amazon ukázal novinky

Facebook sa nevzdáva nádeje na virtuálnu realitu

Berlín a experiment s mobilitou

Google vs. francúzske médiá

Prehľad správ

Amazon ukázal novinky. Spoločnosť v stredu na svojej konferencii oznámila novú generáciu existujúcich Echo smart zariadení (uviedla aj úplne nové), inteligentné Ring kamery pre domácnosť a wifi routre Eero novej generácie.

Alexa dostane postupne aj nové hlasy, ako prvý, ktorý si môžu zákazníci extra dokúpiť, je hlasový asistent, ktorý bude znieť ako americký herec Samuel L. Jackson.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/DlOa9eP8hiw

Všetky zariadenia (dohromady 100) nájdetena stránkach Amazonu, tu vyberáme niekoľko najzaujímavejších noviniek.

Echo Studio ($199) – výkonný inteligentný reproduktor, očividne priama konkurencia pre Apple HomePod ($299), Google Home Max ($299) a pravdepodobne aj Sonos One ($199); zariadenie si zmapuje miestnosť a potom šíri zvuk rovnomerne

Echo Show 8 ($129) – nová generácia smart displej zariadenia s 8-palcovým displejom a kamerou

Echo ($99) – 3. generácia klasického Echo zariadenia, má vylepšené reproduktory

Echo Dot Clock ($59) – verzia zariadenia Echo Dot s digitálnymi hodinkami

Echo Glow ($29) – inteligentná lampa, ktorá dokáže meniť svetlo, napríklad prispôsobovať ho hudbe

Echo Flex ($24) – malé Echo zariadenie, do ktorého sa dajú napojiť ďalšie zariadenia, ktoré bude potom Alexa ovládať, napríklad termostat alebo svetlo

Echo Buds ($129) – bezdrôtové slúchadlá do uší, obsahujú technológiu Bose Active Noise Reduction Technology na tlmeniu okolitého ruchu, podľa prvých recenzií majú slušný zvuk, výdrž 5 hodín (s puzdrom 20 hodín spolu), registrujú, keď ich človek vyberie z ucha a zastavia zvuk

Nové smart zariadenia od Amazonu. (zdroj: Amazon)

Echo Frames ($179) – okuliare s hlasovým asistentom Alexa, nemajú inteligentný displej, ale reproduktory v ráme, ktoré počuje len nositeľ

Echo Loop ($129) – inteligentný prsteň, vibráciou upozorní na notifikácie, obsahuje malý mikrofón a reproduktor

Ring Stick Up Cam ($99, Elite $199) – kamera pripojená na internet, má detekciu pohybu aj nočné videnie

Ring Indoor Cam ($59,99) – kamera do domácnosti na monitoring miestností

Retrofit Alarm Kit ($199) – systém na pripojenie iných alarmových systémov do ekosystému Ring od Amazonu

Ring Fetch – zariadenie, ktoré sa pripne napríklad na obojok psa a majiteľ bude vidieť jeho presnú polohu, až budúci rok príde na trh

Eero router ($99 alebo 3 za $249) – mesh wifi router do domácností, sľubuje rýchle a detailné nastavanie aj s možnosťou odstaviť od internetu vybraný hardvér (napr. vypnúť wifi pre Play Station)

Amazon to myslí so zariadením smart domácnosti vážne a robí všetko preto, aby bol jednotkou na trhu, aj keď bude na niektorých produktoch tratiť peniaze.

(Amazon, The Verge)

Facebook sa nevzdáva nádeje, že sa mu raz podarí zúročiť investíciu do virtuálnej reality. Sociálna sieť pred piatimi rokmi kúpila výrobcu VR okuliarov Oculus za približne 2,3 miliardy dolárov.

Odvtedy uviedla niekoľko nových modelov, ale prevratného úspechu sa nedočkala. Teraz skúša tvrdý reštart. Firma oznámila, že zatvorí všetky svoje doterajšie softvérové projekty, a zároveň chystá spustenie nového virtuálneho sveta s názvom Horizon. Pôjde o kombináciu sociálneho priestoru a online hier v prostredí virtuálnej reality.

V novom svete si budete môcť vytvoriť vlastné priestor a ovládať vlastnú postavičku (bude bez nôh, lebo nohy sú vo VR ťažké - toto nie je vtip).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Is8eXZco46Q

Zdá sa, že Horizon cieli na občasných používateľov. Tí si ale budú musieť kúpiť VR okuliare za stovky dolárov. Ťažko odhadnúť, ako chce vlastné Facebook týchto zákazníkov získať.

Facebook tiež kúpil za viac ako pol miliardy dolárov kúpil startup CTRL-Labs, ktorý pracuje na technológii snímania nervových signálov z povrchu tela. Ciľom je vytvoriť zariadenie, ktoré by si človek mohol dať na ruku či krk a ovládať vďaka nemu pohyb vo virtuálnom priestore len pomocou myšlienok. Zdá sa, že Facebook myslí svoju stávku na VR vážne.

(TC, Bloomberg)

Berlín a experiment s mobilitou. Berlínsky dopravný podnik predstavil v septembri novú mobilnú aplikáciu Jelbi, ktorú vyvíjali v spolupráci so spoločnosťou Trafi. Zákazníci sa môžu do aplikácie prihlásiť cez svoj existujúci účet alebo si vytvoriť nový a pri hľadaní spojov uvidia nielen autobusy, vlaky, električky a metro, ale aj rôzne ďalšie služby zdieľanej dopravy – elektrické bicykle, bicykle, elektrické kolobežky či ďalšie.

Zatiaľ nie sú v aplikácii integrované všetky rôzne služby dopravy, ktoré v Berlíne existujú, ale Berlínsky dopravný podnik ohlásil, že sa pokúša tam dostať čo najviac služieb. Počas letnej testovacej prevádzky využívali cez aplikáciu používatelia najviac možnosť dopravy v meste pomocou zdieľaných bicyklov.

(Medium)

Google bude vo Francúzsku zobrazovať pri výsledkoch vyhľadávania z veľkých novín menej informácií ako doteraz. Vyhľadávač sa nedohodol s veľkými vydavateľmi. Tí sa opreli o európsky zákon, ktorý Francúzsko ako jedna z prvých krajín už prevzala do svojho práva.

Zákon umožňuje prevádzkovateľom spravodajských webov žiadať od Googlu peniaze za každé zobrazenie úryvku ich obsahu. Google platiť nechce a bude teda zverejňovať len základné odkazy na relevantné články bez ďalšieho obsahu. Google dnes vyberal útržky informácií priamo z textov a umiestňoval ich medzi výsledky vyhľadávania, kde zároveň zobrazoval reklamu. Vydavatelia tvrdili, že bral ich obsah a nedával im zaň žiadnu odplatu.

Google teraz bude zobrazovať len jednoduchý link na článok bez ďalších informácií. Bude to naťahovanie sa s vydavateľmi o to, kto viac potrebuje koho. Podobné spory pravdepodobne Google čakajú aj v ďalších európskych krajinách, ktoré budú európsky zákon zavádzať do svojich právnych systémov.

(Politico)

