Keď psa nechávate dlho osamote, je to tá najkrutejšia vec (rozhovor)

Psychológ Clive Wynne študuje psy.

18. okt 2019 o 14:17 Washington Post, Karin Brulliardová

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

S výskumami o psoch sa za posledné desaťročia roztrhlo vrece.Univerzity otvorili psie výskumné laboratóriá a vedci testovali psiu inteligenciu, správanie, biológiu a zručnosti.

CLIVE WYNNE, psychológ a zakladateľ psieho vedeckého laboratória na Arizonskej štátnej univerzite, napísal knihu, ktorá čitateľov oboznámi s najnovšími vedeckými poznatkami o psoch. Tvrdí v nej, že psy nie sú výnimočné pre svoju inteligenciu, ale pre schopnosť vytvárať láskyplné vzťahy s inými druhmi - skrátka, psy dokážu milovať.

O svojej knihe Dog is love: Why and how your dog loves you (Pes je láska: Prečo a ako vás miluje váš pes) sa Wynne nedávno rozprával s reportérkou denníka Washington Post.

Rozhovor publikujeme v skrátenej podobe.

Mnohí majitelia psov považujú za samozrejmosť, že ich pes miluje. Prečo to treba skúmať?

Je dobré o tom aspoň premýšľať. Pretože to, čo sa pri psoch na povrchu javí ako niečo, čo ľudia radi nazývajú láskou, si možno nezaslúži takéto označenie. Môže to byť tak, že naše psy to len predstierajú, aby dostali lepšiu maškrtu. Snažím sa pochopiť tajomstvo psieho úspechu a čo robí psy jedinečnými.

V prvej dekáde 21. storočia sa vedci zaoberali najmä myšlienkou, že psy majú špeciálne formy inteligencie a sociálneho poznania, ktoré sú v živočíšnej ríši jedinečné. Pre vedcov, ktorí skúmajú psy, je celkom radikálna myšlienka, že tajomstvom úspechu psov nie je ich inteligencia, ale náklonnosť.

Čo je láska? Nepotrebujeme jasnú definíciu?

Vo svojich odborných prácach sa vyhýbam používaniu slova láska. Hovoríme o výnimočnej družnosti. Keď sa venujeme vede, musíme nájsť pojmy, ktoré je možné zmerať. Môžeme merať, či sa pes rozhodne ísť k miske s jedlom, alebo k majiteľovi, keď ho na veľa hodín od oboch oddelíme. Môžeme zmerať, ako psom a ich majiteľom stúpajú hormonálne hladiny, keď si vzájomne pozerajú do očí.

Ústredný viacrozmerný fenomén, akým je láska, musíme rozdeliť na malé, merateľné kúsky. No myslím si, že keby niekto robil vedu iba o malých, merateľných kusoch a nezlúčil by všetky tieto pozorovania do celistvého obrazu, bola by to medvedia služba.

Z nášho minulého rozhovoru som mala pocit, že v tom, či nás psy ľúbia, ste skôr skeptik.

Len neochotne mením názor. Odolával som myšlienke, že psy vyžarujú náklonnosť, aj keď sa to tak javilo. Nakoniec ma presvedčili dve veci. Keď sa v mojom živote objavil tento pes, ktorý vedľa mňa leží, Xephos a ohromné množstvo dôkazov z našich a mnohých iných štúdií. Viem, že Xephos chce niekedy iba večeru. Ale som celkom presvedčený, že to nie je celkový obraz. Naozaj cíti puto, spojenie so mnou, ktoré je také skutočné ako akékoľvek iné spojenie, ktoré by ku mne mohol cítiť ktorýkoľvek človek v mojom živote.

Antropomorfizmus(prisudzovanie ľudských vlastností zvieratám a neživým predmetom, pozn. red.)sa vo vede neschvaľuje. Ako môžete skúmať psiu schopnosť milovať bez toho, aby ste neskĺzli do antropomorfnej oblasti?

Som jedným z prudko antiantropomorfných vedcov v oblasti správania sa zvierat. Láska je určite niečo, čo poznáme najmä prostredníctvom ľudskej skúsenosti. Myslím si však, že rôzne druhy môžu mať rôzne formy lásky.

Psy sa zamilujú oveľa ľahšie ako ľudia a zdá sa, že sa zo zamilovanosti dokážu dostať ľahšie ako ľudia. Mnoho ľudí sa obáva adoptovať dospelého psa. Kladú si otázku, či by pes netúžil po svojej pôvodnej ľudskej rodine.