Robot od Boston Dynamics ukázal gymnastickú zostavu

Psí robot menom Spot je už na prenájom.

26. sep 2019 o 12:08 Matúš Beňo

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/_sBBaNYex3E

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Kotrmelce, stojky či iné gymnastické kúsky robia mnohým ľuďom problémy. No humanoidný robot Atlas od spoločnosti Boston Dynamics všetko zvládne elegantne v jednej krátke zostave a pridá aj zopár prvkov navyše.

Atlas využíva úplne celé telo - od rúk, torza až po nohy - aby zvládol aj niektoré náročnejšie časti zostavy.

Výskumníci upravili technológiu tak, aby robot zvládol jednotlivé kúsky oveľa rýchlejšie než doteraz.

Okrem gymnastickej zostavy má Boston Dynamics ešte jedno nové oznámenie.

Prvýkrát budú komerčne ponúkať jeden zo svojich robotických vynálezov - štvornohého robota Spot. Záujemcovia si ho môžu prenajať "za cenu nižšiu, ako stojí auto," povedal pre web TechCrunch Michael Perry, viceprezident spoločnosti pre rozvoj podnikania.

Psí robot nebude dostupný pre každého, ale pre vybrané spoločnosti, ktoré najprv musia vyplniť formulár na webe spoločnosti. V Boston Dynamics chcú totiž nájsť záujemcov z rôznych oblastí, ktorí by im pomohli robota uviesť do reálnych podmienok.

Spot je podľa spoločnosti vhodný do stavebníctva, ropného a plynárenského priemyslu či do oblasti týkajúcej sa verejnej bezpečnosti.

Unesie náklad s hmotnosťou do štrnásť kilogramov, ak spadne, sám sa postaví, dokáže pracovať pri teplotách od mínus dvadsať do plus 45 stupňov Celzia. Vydrží pracovať deväťdesiat minút.