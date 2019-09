Čajové vrecúška uvoľňujú do čaju miliardy mikroplastov

Podľa WHO mikroplasty ľuďom neškodia.

26. sep 2019 o 15:32 Renáta Zelná

BRATISLAVA. So šálkou ranného čaju zrejme pijete aj kúsky drobných plastov.

Kanadskí vedci zistili, že plastové čajové vrecúška do obľúbeného nápoja uvoľňujú miliardy mikroplastov - plastov o veľkosti sto nanometrov až päť milimetrov.

Svoje zistenia publikovali vo vedeckom časopise Environmental Science & Technology.

Je treba rozsiahlejší výskum

Ľudia v potrave ročne príjmu až niekoľko desiatok tisíc kusov drobných plastov. Ich vplyv na ľudské zdravie je otázny.

Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ nepovažuje mikroplasty v pitnej vode za nebezpečné pre človeka.

Zároveň však tvrdí, že poznatky sú zatiaľ obmedzené a je potrebný rozsiahlejší výskum.

Obsah drobných plastov vo vylúhovanom čaji považujú autori novej štúdie za príliš vysoký aj napriek súčasnému postoju WHO. Do jedného nápoja sa ich môže z plastového vrecka dostať až 11,6 miliardy čiastočiek.

"Keď to porovnáte s inými potravinami, je to veľa," hovorí pre magazín New Scientist Nathalie Tufenkjiová z McGillovej univerzity.

Klasická soľ má napríklad relatívne vysoký obsah mikroplastov. Na gram soli pripadá 0,005 mikrogramov plastov.

"Šálka čaju obsahuje oproti tomu tisíckrát vyššiu hmotnosť, môže v nej byť šestnásť mikrogramov plastov," dopĺňa Tufenkjiová.

Čajové vrecká vyrobené z plastu

V štúdii podrobne preskúmali porciovaný čaj piatich nemenovaných značiek, ktoré zakúpili v potravinách a kaviarňach v kanadskom Montreale.

Všetky skúmané vrecúška boli vyrobené z plastu. Slovenskí predajcovia porciovaného čaju nezvyknú na obal písať, z akého materiálu sú vyrobené ich vrecúška.

“ Môžete si zakúpiť sypaný čaj alebo čaj v papierových vrecúškach, znížite tým aj používanie jednorazového plastového obalu. „ autorka štúdie Nathalie Tufenkjiová

Ak sa vrecko textúrou ponáša na hodváb, zrejme obsahuje nylonové vlákna.

Syntetické vlákna v sebe môžu mať aj obaly na čaj vyrobené z filtrovacieho papiera.

Ak je čajové vrecúško zvrchu "zatavené" je veľmi pravdepodobné, že sa v ňom nachádzajú plasty.

Keďže vedci chceli preskúmať uvoľňovanie mikroplastov iba z vrecúšok, najskôr ich prestrihli a vysypali z nich čajovú zmes.

Prázdne vrecká potom vymyli a ponorili do 95 stupňovej vody. Pri tejto teplote sa bežným plastom naruší štruktúra a začnú zo seba uvoľňovať čiastočky.

Ako kontrolná skupina vo výskume slúžili neprestrihnuté a nevyprázdnené vrecká. Vedci tak mohli vylúčiť, že sa mikroplasty na vrecká nedostali z nožníc.

Vedci pod vedením Tufenkjiovej skúmali vplyv nájdených čiastočiek na dafnii obyčajnej, ktorá sa prezýva aj vodná blcha.

Mikroplasty dafnie neusmrtili. "Mali však na ne významné behaviorálne účinky a spôsobili vývojové chyby," hovorí kanadská vedkyňa.

Z výsledkov sa nedá odvodiť žiadny účinok na človeka. Autori štúdie napriek tomu ľuďom odporúčajú, aby sa plastovým čajovým vrecúškam radšej vyhýbali.

"Môžete si zakúpiť sypaný čaj alebo čaj v papierových vrecúškach, znížite tým aj používanie jednorazového plastového obalu," dodala Tefenkjiová.

